Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jonas Vingegaard smadrer alt og alle på Hautacam og vinder 18. etape af Tour de France!

Vingegaard vinder en vanvidsetape, hvor han på den sidste stigning satte Tadej Pogacar med mere end et minut. Sikke en dansk triumf.

Det er Vingegaards anden etapesejr i dette års Tour de France og den fjerde danske etapesejr – det er jo for vildt!

Den danske stjerne knækkede Pogacar sammen med holdkammeraten Wout van Aert på Hautacam, hvorefter Vingegaard selv gjorde arbejdet færdigt. Helt præcis tog Vingegaard et minut og fire sekunder på Pogacar. Det betyder nu, at Vingegaard fører Tour de France med tre minutter og 26 sekunder inden den afgørende enkeltstart på lørdag.

Det var dog lige ved at gå galt tidligere på etapen for Vingegaard. Hele Danmark holdt vejret, da den danske stjerne var ved at ende i asfalten på nedkørslen fra den næstsidste stigning på 18. etape. Og herefter blev dramaet bare endnu vildere.

Tadej Pogacar satsede nemlig for meget i et sving på nedkørslen og endte pludselig i asfalten.

Lige pludselig kunne Vingegaard vælge at sætte farten op på nedkørslen efter rivalens styrt, men det valgte den danske stjerne i gult ikke at gøre.

Jonas Vingegaard valgte i stedet at vise sig som en sand sportsmand, da han sadlede op og ventede på, at Pogacar kom op igen på nedkørslen. Det var en særdeles rørende gestus af Vingegaard.

I stedet for at sætte Pogacar nedad efter styrtet, satte Vingegaard tingene på plads opad. Nu er danskeren et kæmpe stort skridt tættere på at køre i gult, når feltet rammer Paris.