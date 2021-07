»Vi vil give ham chancen uden at give ham presset, der følger med. Alt skal ikke afhænge af ham.«

Sådan siger Jumbo-Visma-sportsdirektøren Merijn Zeeman til B.T. dagen efter en etape, der fremprovokerede en del løftede øjenbryn.

På søndagens etape af Tour de France sendte det hollandske storhold hele tre af fem ryttere i udbrud på den bjergede etape med mål i Andorra, så Jonas Vingegaard ifølge flere så meget isoleret ud, når man tager hans status som klassementrytter i betragtning.

Derfor forklarer Merijn Zeeman nu, at man ikke spillede alle sine heste på den unge dansker, så man også lettede noget af presset på hans skuldre.

»Hver dag fortæller vi ham, at han skal gøre, hvad han kan, og så ser vi resultatet, når vi når til Paris. Det er sådan, vi vil arbejde med ham på.«

Under etapen sad Jonas Vingegaard alene i feltet med hjælperytteren Mike Teunissen, mens Wout van Aert, Steven Kruijswijk og Sepp Kuss var gået i udbrud.

Sidstnævnte endte med at vinde etapen.

Blå bog - Stortalentet Jonas Vingegaard Født 10. december 1996 (24 år)

Hold: Jumbo-Visma – kontrakt til og med 2022

Største sejre: Etapesejr i Polen Rundt (2019) Etapesejr i UAE Tour (2021) To etapesejre i Coppa Bartali (2021) Samlet vinder af Coppa Bartali (2021) Samlet andenplads i Baskerlandet Rundt (2021) Samlet andenplads i PostNord Danmark Rundt (2019)

Kilde: Pro Cycling Stats

»Mike sad med ham, mens Kruijswijk og van Aert endte med at vente på ham og var villige til at give alt for ham. Sådan arbejder vi, så han føler mest mulig støtte og så lidt pres som muligt. Personligt synes jeg, at det fungerede godt,« siger Merijn Zeeman.

Han mener desuden, at taktikken var den rigtige i forhold til at have flest mulige ryttere tæt på Jonas Vingegaard så langt ind i etapen som overhovedet muligt.

»Hvis Ineos var begyndt at føre i feltet for at smide så mange ryttere som muligt af, var vi endt i en situation, hvor kun Sepp Kuss kunne sidde med. Har du folk foran, kan de falde tilbage, og det var planen, at det skulle være sådan her,« siger Merijn Zeeman.

»Jonas endte som den eneste klassementrytter, der havde en hjælper med, da favoritgruppen havde dannet sig.«

Vi kommer til at give Jonas mest mulig støtte, men samtidig opsøge nogle chancer. Sportsdirektør Merijn Zeeman om Jumbo-Vismas taktik.

Ganske rigtigt var danskeren den eneste, som havde en holdkammerat med, da hverken Pogacar, Urán, Carapaz, Mas, Kelderman eller O'Connor havde nogen hjælpere med, mens Vingegaard var flankeret af Wout van Aert.

Faktisk forstår Zeeman slet ikke kritikken, og han mener, at man bør glæde sig over, at den 24-årige Tour-debutant har kørt så fabelagtigt hidtil.

»Jeg synes personligt, at det er en mærkelig diskussion. Jeg er ikke enig i den. Folk skulle hellere fokusere på den lange rejse, Jonas har haft, og hvor han kommer fra.«

Jumbo-Visma-stortalentet har for alvor taget verden med storm her ved Tour de France, men allerede tidligere på sæsonen har han vundet adskillige cykelløb.

Blandt andet er det blevet til sejre i UAE Tour og Coppa Bartali. Og vejen dertil har været lang, forklarer sportsdirektøren.

»Hans rejse til det her niveau har ikke været den nemmeste. Han fik en stor skade som U23-rytter, han skulle lære jobbet som professionel cykelrytter og alle dets aspekter. Håndtere kosten, presset, træningen og så videre.«

»Det har været en smuk rejse, og der skal lyde stor ros til mange mennesker, som har arbejdet med ham. Også inden Jumbo-Visma. Det var et langskud, da vi hentede ham. Der var ingen andre professionelle hold, der ville skrive kontrakt med ham. Men vi troede på ham, og det er en smuk historie.«

Mandag var der hviledag i Tour de France, men tirsdag skal rytterne ud at æde kilometerne igen, når de går i krig med tredje uge af det store etapeløb – årets sidste.

Ifølge Merijn Zeeman er der ingen planer om at ændre den taktik, som man har brugt indtil videre og kastet to etapesejre af sig.

»Vi kommer til at give Jonas mest mulig støtte, men samtidig opsøge nogle chancer. Det vil være en kombination af de to ting,« siger han, inden han sætter flere ord på forventningerne til Jonas Vingegaard.

»For os er det ligegyldigt, hvilken placering Jonas ender på. Han skal køre uden pres, og han får ikke at vide, at han skal gøre sådan og sådan eller opnå noget specielt. Han er en ung rytter, og vi vil sørge for, at han finder glæde i sin udvikling.«

Udviklingen har været ualmindelig eksplosiv for Jonas Vingegaard i de forgangne år.

Vi vil gøre ham til en af holdets vigtigste ledere inden for to eller tre år. Merijn Zeeman om Jonas Vingegaard.

Da han var ungdomsrytter, var manden, der nu bor i Glyngøre, ikke det største talent. Men nu er der høje forventninger til danskeren.

»Vi har lagt en plan med ham, og vi vil gøre ham til en af holdets vigtigste ledere inden for to eller tre år. Det tager vi skridt for skridt,« forklarer Merijn Zeeman.

For selvom man lige nu forsøger at nedtone presset omkring den danske klatrer, er der ingen tvivl om, at han kan nå langt.

Virkelig virkelig langt.

»Han har jo bevist, at han er en af cykelsportens allerstørste talenter. Men jeg ved også, at det handler om at præstere i det lange løb, og det her bare er starten,« siger Zeeman.

»Nu får han pludselig meget mere opmærksomhed, alle kender ham, og det bliver spændende at se, hvordan han håndterer det i anden del af sin karriere. Men vi tror på, at han kan udvikle sig til at blive en af vores ledere.«

Til slut kommer den hollandske sportsdirektør med et lille opråb.

»Vi har stor tiltro til, at vi nok skal lykkes med det sammen,« siger han om ambitionerne sammen med Jonas Vingegaard.

»Se på, hvordan vi er vokset som hold, og hvordan Jonas Vingegaard har udviklet sig, siden han kom til vores hold. Giv os lidt mere anerkendelse og hav tiltro til os. Som træner har denne diskussion været mærkelig at opleve for mig.«