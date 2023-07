Sepp Kuss kom direkte til Jonas Vingegaard efter etapen.

Den amerikanske super-hjælper og tro væbner sagde undskyld for, at han ikke kunne hjælpe ham mere på den svære afsluttende stigning, hvor han ellers tog en klassisk føring.

Men så svigtede benene, og deres onde ånd, Tadej Pogacar, angreb på glubsk manér.

»Jeg sagde bare undskyld for, at jeg ikke kunne være der for ham i længere tid,« siger Sepp Kuss efter etapen til B.T.

Pogacars angreb gjorde ondt, men Jumbo-Visma-holdet er stadig ved godt mod, understreger Kuss.

»Han æder sig ind, men sidste år var vi omkring 45 sekunder nede på dette tidspunkt, så overordnet set er vi glade for vores situation, og Jonas ser meget stærk ud.«

»Vi har hele tiden vidst, at det ville blive en hård kamp.«

Vingegaard virkede ikke til at have noget som helst at udsætte på Kuss' præstation og takkede ham som altid for assistancen.

I sidste ende kunne kun han og Pogacar køre væddeløb mod toppen.

Her tabte han syv sekunder, så forspringet nu kun er 17.