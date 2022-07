Lyt til artiklen

Når Tour de France-feltet tramper over Storebæltsbroen, venter der en gruppe danskere en helt særlig oplevelse.

700 personer kommer nemlig til at se løbet fra Sprogø midt i Storebælt.

Det er Sund & Bælt, der har inviteret sine medarbejdere og deres familier til Tour-fest på den lille ø, der ellers er lukket for offentligheden.

Når Tour-rytterne kommer blæsende for fuld fart, venter der dem et særligt syn på Sprogø.

»Vores 700 gæster vil alle være iført gule T-shirts, så de danner en gul bølge, når rytterne kommer forbi,« oplyser Lene Gebauer Thomsen, der er chef for koncernkommunikation i Sund & Bælt, til B.T.

Sund & Bælt-medarbejderne har til dagligt ansvaret for vedligeholdelse af øen. Det er derfor, de har fået den helt unikke mulighed for at se Tour de France fra Sprogø.

Ud over rytterne og naturligvis Tour-karavanen, der kører på ruten nogle timer før rytterne, kan de 700 heldige gæster se frem til oplæg om Sprogøs natur og historie, der jo især drejer sig om det gamle pigehjem.

Netop naturen er særlig på Sprogø, men den behøver man ikke være bekymret for, lover Lene Gebauer Thomsen.

»Vi er kun på de områder, der er egnet til det. Områder med stor fugleaktivitet eller særlig beplantning benyttes ikke og vil blive passet godt på, så vi ikke forstyrrer naturen.«