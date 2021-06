Der var mange, der lagde mærke til en lille finurlig detalje under tredje etape af Tour de France.

Måske var du en af dem.

Da den danske stjerne Kasper Asgreen fløj afsted på de franske landeveje, var der nemlig en helt speciel ting, som fik folk til at undre sig. Den lille ting sad på danskerens skulder.

»Ja, der findes en ganske god grund til det,« oplyser danskeren i en Whatsapp-besked til B.T.



Her kan du se Kasper Asgreens hvide logo, der havde andre farver end alle holdkammeraternes. Foto: Stephane Mahe/Reuters Vis mere Her kan du se Kasper Asgreens hvide logo, der havde andre farver end alle holdkammeraternes. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Kasper Asgreen havde som den eneste et hvidt Lidl-logo på skulderen modsat alle hans holdkammerater, som havde det traditionelle gule logo fra sponsoren.

Hvorfor forklarer han her.

»Det er fordi, jeg havde en vandafvisende trøje på det meste af etapen,« fortæller Kasper Asgreen.

»Den trøje er ikke mulig at trykke forskellige farver på. Så alle logoerne på trøjen var faktisk bare hvide.«

Den vandafvisende jakke kaldes for en 'gabba', og nogle gange skal forklaringerne ikke gøres mere indviklede, end de i virkeligheden er.

Men vi kan da godt forstå, at Asgreen var hoppet i regntøjet. For det regnede en del under mandagens etape.

Derudover røg en masse ryttere en tur af cyklen med grimme skader.

Heldigvis for Kasper Asgreen og resten af Deuceuninck-Quick-Step røg ikke en eneste af de blåklædte ryttere i asfalten.