Verdens bedste cykelhold stiller op i stærkeste opstilling ved Tour de France, men hos Bjarne Riis og Team NTT fik man sig en dårlig overraskelse kort inden start.

Ledende sportsdirektør Lars Michaelsen, som også er Riis' forlængede arm og en essentiel brik af NTT-mandskabet, måtte melde afbud, da han er kommet slemt til skade.

Det fortæller han til B.T.

»Det er noget rigtig skidt. Jeg er handicappet med følelsesforstyrrelser i min højre arm og hånd på grund af min skulder, der blev slået af led. Senere fandt vi ud af, at jeg også har fået et brud på en nakkehvirvel, så jeg går rundt med halskrave.«

Lars Michaelsen har tidligere været sportsdirektør på Tinkoff-Saxo og Astana Pro Team. I 2019 blev han ledende sportsdirektør på NTT Pro Cycling. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Michaelsen har tidligere været sportsdirektør på Tinkoff-Saxo og Astana Pro Team. I 2019 blev han ledende sportsdirektør på NTT Pro Cycling. Foto: Henning Bagger

Den tidligere cykelrytter kom til skade under en strandtur med familien, weekenden inden han skulle af sted til Tour de France.

20 minutter inde i badeturen var han uheldig ved et af sine udspring og ramte en sandbanke under vandet.

Heldigvis tog han fra med armene, men det har gjort, at Lars Michaelsen har måttet se Tour-starten hjemmefra.

Der gik to timer og 40 minutter, inden sportsdirektøren fik sat sin skulder på plads, fordi familien måtte vente på en ambulance i over en time og senere på den rigtige læge.

Timerne, hvor skulderen sad ude af position, betyder, at NTT-danskerens ledbånd og nogle nerver er blevet beskadiget.

»Jeg tror, at det her slår alle de røvture, jeg har haft som cykelrytter. Det er virkelig smertefuldt,« siger Lars Michaelsen.

Nu handler det om en ting for den ledende sportsdirektør og Team NTT: at få ham klar til Tour de France.

Indtil videre står det hen i det uvisse, hvorvidt Lars Michaelsen når det. Men han rejser ikke til verdens største cykelløb for enhver pris.

»Hvis jeg skal derned, skal jeg kunne gøre en forskel og bidrage med noget,« fortæller han uden voldsom optimisme.

»Lige nu tror jeg, at der er størst chance for, at jeg ikke kommer. Men det er sådan, jeg har det lige nu. Det kan være, at det flasker sig i næste uge, og jeg så pludseligt kan en masse igen.«

Indtil da krydser han selv og NTT fingre for, at han snart kan tage et nyt spring: at rejse til verdens største cykelløb.