»Jeg forstår godt dit spørgsmål. Jeg synes ikke, at det er illegitimt.«

Tour-bossen Christian Prudhomme står med et kæmpe smil på læben, da han står og bladrer billederne af målområdet ved Nyborg igennem.

For anden etape af årets Tour de France slutter ved et område der – ja, lad os sige det lige ud – langtfra er en arkitektonisk perle, og vel nok kandiderer til et af de grimmeste, Touren har set.

Når rytterne kaster sig ud i en drabelig spurt om etapesejren, blæser de nemlig forbi eksotiske industribygninger og diverse fastfoodrestauranter, inden de slutter ud for en Circle K-tank – med andre ord ikke det smukkeste billede af Danmark, vi kan sende til de 190 lande, hvor løbet bliver tv-transmitteret.

Foto: Nicklas Fohlmann, Byrd Vis mere Foto: Nicklas Fohlmann, Byrd

»Jeg har set noget lignende, for eksempel i Saint-Étienne i Frankrig,« siger Christian Prudhomme ikke uden humor, da B.T. viser billeder og videoer af det fynske målområde til ham.

»Men ofte kan man slet ikke kende det, når det er fyldt med mennesker og er 'klædt i Tour-farver.' Ofte kan jeg slet ikke kende områderne, de bliver totalt forvandlet.«

Tourens anden etape går fra Roskilde til Nyborg og køres lørdag 2. juli, hvor hovedattraktionen utvivlsomt bliver slaget på Storebæltsbroen, som feltet skal over.

Kun få kilometer senere rammer de mål.

»Der kommer til at være en masse mennesker, og etapen slutter kun tre kilometer efter Storebælt. Broen vil sidde på folks nethinde,« forklarer Christian Prudhomme.

»Og når vi ser helikopterbilleder af området, kommer de jo til at vise Storebælt. Det er derfor, vi er her. Broen er et meget smukt og afgørende element. Det er meget stærkt for løbet og for Danmark. Det er unikt.«

På trods af det mærkværdige målvalg – på nogle af landets måske nok mindst inspirerende kvadratmeter – er der en ganske god forklaring på det, siger han.

Faktisk skulle målet i Nyborg oprindeligt været placeret i Odense, men Tour-bossen ønskede et mål tættere på Storebæltsbroen, så den kan skabe så meget ravage på etapen som muligt.

Foto: Nicklas Fohlmann, Byrd Vis mere Foto: Nicklas Fohlmann, Byrd

»Når vi udpeger et sted, hvor rytterne kører i mål, er der et sportsligt aspekt, som er afgørende. Her er det sportslige aspekt broen, hvor feltet kan knække over,« forklarer han.

Og så var et aspekt helt afgørende: sikkerhed.

»Sikkerheden er det, vi kigger på først. Af en meget åbenlys grund, selvom folk indimellem tvivler på det,« siger Christian Prudhomme.

Rytterne forventes at krydse stregen i det underskønne område mellem klokken 17 og 17.30 på lørdag.

Husk, at du kan følge det hele LIVE på bt.dk.