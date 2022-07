Lyt til artiklen

Årets Tour de France startede i Danmark, og som om det ikke var nok, er de danske ryttere flyvende.

Indtil videre er det blevet til tre etapesejre på fire dage.

Først hev Magnus Cort en sejr hjem på 10. etape, så slog Jonas Vingegaard til på 11. etape, hvor han tilmed fik den gule trøje, og senest vandt Mads Pedersen 13. etape.

Og de danske sejre har fået udlandet til at spærre øjnene op.

Segafredo-rytteren Mads Pedersen vandt lørdag 13. etape og holdt den rød-hvide fest i live. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Segafredo-rytteren Mads Pedersen vandt lørdag 13. etape og holdt den rød-hvide fest i live. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Fredag skrev vores skandinaviske venner fra Norge, at Danmark »ejer cykelverdenen.«

»Tour de France har været en lang fest for danskerne. Løbet startede i den danske hovedstad, København, den 1. juli, og i løbet af tre dage strømmede tusindvis af danskere til vejene,« skriver norske VG.

Men det er ikke kun Skandinavien, der er imponerede over Danmark.

Også i Italien, er vores lille land for alvor sat på verdenskortet.

Magnus Cort satte gang i den danske Tour-fest, da EF Education-Easypost-rytteren vandt 10. etape. Foto: ALEX BROADWAY Vis mere Magnus Cort satte gang i den danske Tour-fest, da EF Education-Easypost-rytteren vandt 10. etape. Foto: ALEX BROADWAY

Under overskriften 'Det er en dansk Tour' går Gazetta Dello Sport i dybden med, hvorfor Danmark har succes.

»Vi kunne forstå det i København. Det her er danskernes Tour, men måske er det noget mere: Danskernes sport,« skriver mediet.

Selvom Touren startede i Danmark, er det trods alt et fransk cykelløb, og heller ikke her, er de blege for at rose de danske ryttere.

»En overmenneskelig Mads Pedersen vandt i Saint-Étienne og bekræftede, at det danske flag flyver højt under denne Tour. Tre etapesejre på fire dage for vikingerne, og den gule førertrøje er stadig på Jonas Vingegaard. Det her er et Tour de France med dansk accent,« skriver L'Equipe.

Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma vandt onsdag 11. etape og den gule førertrøje. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma vandt onsdag 11. etape og den gule førertrøje. Foto: GONZALO FUENTES

Det britiske cykelmedie Cycling Weekly røg også til tasterne efter den seneste danske etapesejr, og kaldte overskriften 'Mads Pedersen holder gang i den rød-hvide fest'.

»Frankrig, Spanien og Italien, landene bag de tre Grand Tours, har over 174 millioner indbyggere tilsammen. De tre nationer har ikke vundet en eneste Tour de France-etape i år. Lige under seks millioner mennesker bor i Danmark, men landet har vundet tre etaper i årets Tour og har lige nu den gule førertrøje via Jonas Vingegaard,« skriver mediet.

Lørdag venter endnu en etape i Tour de France, hvor ruten løber 192,5 kilometer fra Saint-Étienne til Mende.

Husk, du kan følge med før, under og efter etapen på B.T.s liveblog.