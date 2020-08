Forhåndsfavoritten Primoz Roglic har vist skræmmende styrke før Tour de France.

Men nu er der opstået forvirring om, hvorvidt den slovenske cykelstjerne når at blive fit for fight, inden det store franske etapeløb starter på lørdag.

Roglic, der for 14 dage siden viste skræmmende styrke i Critérium du Dauphiné, styrtede også i løbet, på fjerde etape, iført førertrøjen, og måtte siden udgå. Og nu kommer hans kæreste med en tvetydig melding om hans tilstand.

»Det vigtigste spørgsmål er, om Primoz bliver klar til at stille til start i Tour de France. Han er langt fra at være 100 procent klar,« fortæller Lora Klinc til det slovenske medie RTV Slo.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Styrtet satte det hele på pause i et stykke tid. Hvorfor skulle det ske så tæt på Tour de France? Jeg venter spændt på, hvad der kommer til at ske,« siger hun videre.

Jumbo Visma-kaptajnen sendte en smule mere optimistiske vibrationer ud forleden.

'Jeg rullede en lille tur i går. Jeg troede, at jeg ville have det bedre efter lørdagens styrt. Lad os se, hvad de næste dage bringer. Jeg er optimistisk,' skrev han for fire dage siden i et opslag på Instagram.

30-årige Roglic er sammen med sidste års vinder, Egan Bernal (Ineos), favorit til at triumfere i årets udgave Tour de France, som du kan følge LIVE hver eneste dag her på bt.dk.