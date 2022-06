Lyt til artiklen

»Der er også nogle grimme børn med i showet, og de skal også have lov til at være der.«

Facaderne i København er blevet skrubbet og skuret i ugevis, så alt skinner og stråler, når de smukkeste veje, de arkitektoniske perler og de grønneste områder i hovedstaden skal vises frem for hele verden – når Tour de France fredag skydes i gang med en enkeltstart.

Derfor virker det også decideret mærkværdigt, når Tourens anden etape lørdag slutter på nogle af de mest grå og trøstesløse kvadratmeter i hele landet. Målstregen i Nyborg skal findes i et industri- og fastfoodrestaurant-område, der dukker op lige efter Storebæltsbroen. SE VIDEOEN ØVERST

Men det har også sin charme, understreger Ane Cortzen, der er arkitekt og vært på tv-programmet 'Er der en arkitekt til stede?', der zoomer ind på Danmarks bygnings-øjebæer.

Foto: Asger Ladefoged Vis mere Foto: Asger Ladefoged

»Jeg synes, det er ret sjovt, at etapen ender i dette område, som – må vi erkende – at de fleste danske byer har. En mellemfase mellem industri, motorvej og begyndende by – et område, hvor vi ligesom har givet op. Det har hverken fået kærlighed fra byplanlæggere eller arkitekter.«

»Og der vælger man så at slutte en etape, efter at man er kørt over verdens smukkeste bro. Fra et arkitektonisk mesterværk til det der Lidl- og burger-show. Det er ret sjovt, haha.«

Ane Cortzen mener faktisk, at der er decideret forfriskende også at vise dette område frem til alverdens tv-seere.

»På en eller anden måde er det meget passende, for jeg har lidt gået og tænkt, at det bliver sådan et glansbillede af Danmark, vi viser. Men der er jo også en anden side. Der er områder, hvor man godt må lade de rå markedskræfter dominere. Og der er der bare ikke rart at være.«

Foto: Nicklas Fohlmann, Byrd Vis mere Foto: Nicklas Fohlmann, Byrd

»Man kan jo næsten ikke vente med at komme væk igen. Man skal lige tanke sin bil eller købe en burger, og så er det væk. Der er jo heller ikke en ærlig bænk sådan et sted – det er slet ikke meningen, at man skal opholde sig der. Så på en eller måde er der en dyb ironi i, at man har målstreg sådan et sted. Og noget dejligt ærligt,« understreger Ane Cortzen.

Den arkitektuddannede tv-vært er altså ikke flov over, at et land som Danmark, der er kendt for stilrent design og moderne arkitektur, viser 'det beskidte undertøj' frem.

»Nej. For der er et eller forlorent i at insistere på, at vi er et lille H.C. Andersen-land, hvor der kun er bindingsværk og brosten – for det er vi ikke. Det her område er også en del af fortællingen om Danmark. Så nej, jeg bliver faktisk ikke rasende over det. Det er fint at vise, at vi ikke er perfekte.«

Tour de Frances tredje etape har målstreg i Sønderborg på søndag.