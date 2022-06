Lyt til artiklen

Den fes ikke ind første gang, at TV 2-redaktør John Jäger spurgte værten Stine Bjerre.

Spurgte, om Bjerre var frisk på tjansen som vært for den traditionsrige holdpræsentation før Tour de France, der onsdag løber af stablen i Tivoli, og som transmitteres ud til fans over hele verden.

Den 40-årige TV 2-vært, der oftest gør sig i håndbolddækningen, skulle ikke bruge længe på at takke ja til den opgave, hun kalder karrierens største hidtil.

»Jeg var nødt til at sige ja til det. Man kan ikke bare sige nej til noget af det, der måske skræmmer en lidt. Man er nødt til at gribe de store opgaver, for det er det, der flytter en og udvikler en,« siger Bjerre til B.T. og fortæller, hvordan hun pludselig blev en del af TV 2s Tour de France-dækning.

»For et halvt år siden sagde jeg til John, at hvis han bare havde et lille bitte hjørne af hans dækning, som jeg kunne mases ind i, så ville jeg sindssygt gerne være en del af det. Der var ikke umiddelbart noget i første omgang.«

»Men så ringede han for noget tid siden og spurgte, om jeg ville være vært på hjemmedelen af Tour de France. ‘Øh, ja!’ det ville jeg gerne.«

»Et par dage efter var jeg ude at gå en tur med mine forældre, da han ringede omkring holdpræsentationen. Jeg spurgte ham bare: ‘Altså, mener du mig?’ – ‘Ja, jeg mener dig.’ og jeg sagde bare ja med det samme.«

»Jeg blev sindssygt glad, og så gik jeg bare hele vejen hjem med et stort smil og med sommerfugle i maven og tænkte: ‘Fuck, en sommer, det bliver’.«

B.T. møder Stine Bjerre til pressemødet forud for onsdagens holdpræsentation, hvor Bjerre skal være vært med TV 2-kommentator Dennis Ritter.

Bjerre har før været med omkring Tour de France som reporter og som kommunikationsmedarbejder for Saxo Bank, men nu venter en helt ny oplevelse.

»Det er første Tour de France på denne måde og hvilket et. Det bliver måske det største for mig, og det bliver i hvert fald det største publikum, jeg kommer til at formidle til ved holdpræsentationen,« siger Bjerre, der har styr på nerverne.

»Jeg er spændt i maven nu, men inden vi kommer op på scenen på onsdag, kommer der nok lidt sommerfugle. Dem hilser jeg velkommen og ser på dem som et udtryk for, at jeg nyder det.«

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

»Men vi starter jo tidligt med forskellige studieudsendelser, så jeg kommer hurtigt i gang, og der bliver travlt, så det kræver en masse forberedelse som normalt,« slutter Stine Bjerre, der efter de tre etaper skal på ferie med sin mand, Casper U. Mortensen.

Ferien er endnu ikke bestilt, men et godt bud er Italien, siger Bjerre – der kan fejre en anden lykkelig omstændighed.

Bjerre og Mortensen offentliggjorde nemlig for nylig, at de venter sig et barn til december. Det kan du læse mere om HER.

B.T er allerede nu begyndt livedækningen af årets Tour de France, og den kan du følge lige HER.