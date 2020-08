Når rytterne ruller ud på de franske veje fra på lørdag, så bliver det med et nyt program fra TV 2s side.

Den danske tv-station har nemlig sikret sig rettighederne til at lave et Tour de France-magasin hver aften, mens løbet afvikles. Rettighederne overtages fra DR, og værten på den nye program, 'AftenTouren', afslører, at der også drages inspiration fra konkurrentens gamle program 'Aftentour'.

»De har gjort et fremragende stykke arbejde. Så vi er inspireret af dem, men vi bringer selvfølgelig også vores egne idéer,« siger TV 2s Rasmus Staghøj.

Programmet går altså under navnet 'Aftentouren', og skal supplere de normale studieudsendelser, som produceres før og efter hver etape. Derfor vil det også skille sig ud fra på flere punkter.

»Det bliver anderledes, da vi bruger andre kilder og får tid til at lave indslag og portrætter,« siger Rasmus Staghøj til B.T.

Han vil i hvert program få selskab af enten nuværende eller tidligere cykelryttere. Han får blandt andre besøg af Lars Bak, der nu er sportsdirektør hos holdet NTT, og Mads Würtz Schmidt, som er cykelrytter hos Israel Start-Up Nation, og som noget overraskende blev vraget til netop Tour de France.

Rasmus Staghøj afslører dog, at ikke alt bliver som de havde håbet. De må nemlig slet ikke få nogen af aktørerne fra Tour de France med i studiet. Og de andre udsendelser, som produceres umiddelbart før og efter hver etape, følger ikke med Staghøj og co. til Frankrig.

»Vi havde håbet, at vi kunne få alle vores studier ned til Frankrig, men det var desværre ikke muligt. Det positive er så, at vores aftenprogrammer får et helt anderledes visuelt udtryk,« siger Staghøj.

TV 2 har overtaget rettighederne til det sene Tour-program fra DR , der de seneste mange år har lavet udsendelser hver aften under Tour de France.

Tour de France er som følge af coronaepidimien blevet skubbet fra sin normale plads i juli, så det nu køres fra d. 29. august til d. 20. september.