Det kan godt være, at vi ikke er et stort land, men de danske sportsstjerner formår at lave den ene store præstation efter den anden.

Og det ses i seertallene, hvor Jonas Vingegaards vilde præstation i årets Tour de France topper alt andet.

Især på 15. etape, hvor Tadej Pogacar angreb, har fået seerne til tv-skærmen. Her så hele 657.000 danskere med på TV 2, viser tal fra Nielsen.com.

13. og 14. etape ligger lige efter 15. etape på førstepladsen med henholdsvis 517.000 og 571.000 seere i gennemsnit.

Holger Runes vilde kvartfinalekamp har ikke fået lige så mange seere som Jonas Vingegaard i Tour de France. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

Alle tre etaper slår dermed en anden dansk sportsstjerne, nemlig Holger Rune, som tidligere på måneden spillede sig i kvartfinalen ved Wimbledon mod sin barndomsven – og efterfølgende vinder af turneringen – Carlos Alcaraz.

Den del af kampen, som blev transmitteret på DR1, havde et seertal på 501.000. Den efterfølgende del af kampen, som blev vist på DR2, havde et seertal på 489.000.

Da Jonas Vingegaard viste høj, høj klasse på enkeltstarten på 16. etape og vandt med hele et minut og 38 sekunder ned til Pogacar, så 475.000 seere med, oplyser Nielsen.com til B.T.

Forklaringen på det høje gennemsnit på både 13., 14. og 15. etape kan skyldes, at de blev kørt en fredag, lørdag og søndag.

Holger Runes kvartfinale blev spillet en onsdag, mens 16. etape blev vist en tirsdag.

Én ting er dog sikkert: Vi elsker vores sportsstjerner

