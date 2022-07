Lyt til artiklen

Kort før den første rytter forlod enkeltstartsrampen ved Tour-starten i København, skete der det, der bare ikke måtte ske. TV 2 Play oplever nemlig store problemer.

Når man logger ind på TV 2 Play bliver man mødt af følgende melding:

»Der kan i øjeblikket være problemer med at afspille TV 2 Play. Vi beklager ulejligheden.«

Som en midlertidig løsning har TV 2 nu lagt et link ud på deres hjemmeside, hvor brugerne kan se løbet direkte fra, hvis man er påvirket af problemerne.

På Twitter har TV 2 Play svaret flere af de frustrerede brugere, der lige nu er påvirket af problemerne med streamingplatformen.

»Vi arbejder på det,« skriver TV 2 på Twitter med henblik på at få ordnet de tekniske udfordringer.

Mange brugere på Twitter udtrykker deres frustration over nedbruddet. Her er et udpluk af dem:

'Ganske uheldig timing for TV 2 Play, at deres service svigter på en af de nok største sportsdage på dansk jord i nyere tid.'

'Det er ikke godt. Det er faktisk definitionen af en krisesituation.'

'Så skete det, der bare på ingen måde måtte ske, TV 2 Play. FIX DET!'

'Nu begynder enkeltstarten og så er TV 2 Play nede. Sig det er løgn!'

'Vanvittigt, at TV 2 Play er nede, når jeg står på en mark og drikker mig ned, hallo mand HVAD F*CK SKER DER.'

TV 2 melder på deres hjemmeside klokken 16.25, at der stadig problemer med streamingplatformen.