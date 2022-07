Lyt til artiklen

Jørgen Leths ikoniske stemme var nærmest synonym med Tour de France på TV 2.

Men sådan har det ikke været siden 2018, og sådan bliver det heller ikke i år.

I hvert fald ikke på TV 2.

For den legendariske stemme gør i år comeback ved Tour de France hos konkurrenterne fra Discovery. Leth er i stald hos konkurrenten, og det er her, danskerne nu kan høre lyden af Touren. Et problem for TV2? Nej, ikke hvis man spørger TV 2 Sports chefredaktør John Jäger.

»Kan jeg lande et sted mellem at frygte og ikke at gå op i det? Altså, jeg frygter det ikke, det må jeg sige. Der er andre tv-stationer, der har sendt Tour de France i al den tid, jeg har lavet det, tror jeg. Og vi har stadig haft omkring 90 procent af seerne,« lyder det selvsikkert fra Jäger.

Han føler sig tryg ved, at TV 2s dækning af cykelløbet vil tiltrække seerne som normalt – også uden Jørgen Leth.

»Jeg må erkende, at jeg fokuserer alle mine kræfter på at lave det bedst mulige produkt, vi kan lave. Og så føler jeg mig tryg ved, at seerne vil honorere det,« siger han og fortsætter:

»Helt ærligt – det kan godt være, at jeg ikke er så kommercielt optaget her – lige præcis nu og her vil jeg bare gerne have, at alle, der elsker cykelsport og Tour de France, får den fedeste oplevelse overhovedet. Skulle de gøre det på vejene, til et storskærmsarrangement, ved at tænde for TV 2, eller skulle nogle være glade for at få optakterne af Jørgen Leth, så under jeg både Discovery og Jørgen Leth det.«

John Jäger er dog ikke bleg for at rose sin tidligere kollega.

»Jeg er glad på Discovery og Jørgen Leths vegne over, at de har fundet hinanden. Jeg har været ualmindelig glad for at have arbejdet sammen med – og over at have Jørgen Leth på mit hold i helt utroligt mange år. Men jeg er meget, meget glad for mine egne folk på nuværende tidspunkt. Dennis Ritter, Rolf Sørensen og de øvrige.«

»Ved at lave en fed dækning og ved at udvikle dækningen har vi bidraget til, at andre har fået nogle gode ideer og kan lave noget sjovt, som udvikler dækningen. Og det er jeg bare glad for på cykelsportens vegne,« siger TV 2 Sports chefredaktør.

Er målet, at 90 procent af seerne stadig skal følge med hos jer?

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi ikke sat et mål, og det er der flere grunde til. Et er, at der intet normalt er ved, at Touren er i Danmark. Jeg føler mig overbevist om, at der vil være langt, langt flere seere til Tour de France i år, fordi Touren er i Danmark. På den anden side, kan det være, at der er langt færre, fordi alle står ude på vejene og er til storskærmsarrangementer.«

»Det primære lige nu er, at vi skal have en stor cykelfest i hele Danmark. Jeg kan mærke i min mave, at det faktisk er det, jeg er mest optaget af,« afslutter Jäger.

Årets Tour de France startede fredag med en fantastisk enkeltstart i København og fortsætter i dag til Nyborg.

Du kan følge med under hele løbet på bt.dk.