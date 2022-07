Lyt til artiklen

Lige nu strømmer tusindvis af mennesker, der har set Tour de France, til metroen.

Ved Kongens Nytorv i København er der i skrivende stund rigtig mange mennesker, som skal med metroen.

Og den store menneskemængde har fået Københavns Politi til tasterne.

'Mange tilskuere på Rådhuspladsen søger lige nu mod metrostationen samme sted.'

'Man kan med fordel søge mod andre stationer, fx Hovedbanegården eller Gl. Strand St.,' skriver politiet på Twitter.

Metropersonalet oplyser, at der køres med ekstra toge hele aftenen på grund af Tour de France.

Og kommunikationschef ved Metro Service, Jette Clausen, oplyser, at der er heftigt pres på metrostationen ved Rådhuspladsen.

»Der er rigtig mange mennesker ved Rådhuspladsen nu. Vi opfordrer folk til at søge til Gl. Strand for at tage med derfra,« siger hun.

Desuden er der nu åbnet op for alle gangsluser på tværs af Tour de France-ruten ved dagens etape i København.