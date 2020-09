»Det er et rigtig godt spørgsmål!«

Sådan lyder Michael Valgrens umiddelbare reaktion på spørgsmålet om, hvad næste sæson byder på for den blonde thybo.

Hans kontrakt med sydafrikanske NTT Pro Cycling udløber nemlig efter denne sæson, og i disse dage spøger rygterne om, at holdet - der har Bjarne Riis i en ledende rolle - er i akut lukningsfare, da hovedsponsoren overvejer at trække sig.

Så det ér et godt spørgsmål, hvad der skal ske med Valgren.

Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Foto: BENOIT TESSIER

Tour de France-danskeren ved selv godt, hvad han allerhelst vil.

»Jeg håber helt sikkert på, at jeg kan blive her.«

»Jeg er super glad for, at Bjarne er kommet tilbage - og for måden, han har vendt holdet på i forhold til sidste sæson,« siger 28-årige Valgren, der dog ikke har hørt noget - hverken fra NTT eller andre hold.

»Jeg har ikke noget på hånden, så vi må se, hvad der er i vente.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Michael Valgren skiftede i 2018 til NTT efter at have kørt for kasakhiske Astana i to sæsoner.

Før det kørte han i en overgang for Bjarne Riis på Team Saxo Bank - der sidenhen blev overtaget af den russiske rigmand Oleg Tinkov.

Michael Valgren og resten af feltet genoptager - efter en hviledag - tirsdag årets Tour de France.

Husk, at du kan høre meget mere om Valgren og de andre Tour-danskere i B.T.s podcast 'Touren på Bagsædet' herunder.