Mundbinds-møs og masser af kærlighed fra de tre største fans.

En varm velkomstkomite tog imod Jonas Vingegaard, da han efter en (tids)krævende tur i dopingkontrollen endelig trillede mod Jumbo-Visma-holdbussen efter 7. etape.

For foden af La Planche des Belles Filles stod datteren Frida, kæresten Trine Marie og svigermor Rosa klar med en kort, men kærlig hilsen, inden Jonas Vingegaard efter få minutter måtte stikke tilbage i bussen og køre mod rytterhotellet.

Der var ikke noget ærgrelse at spore over, at den sensationelle sejr over Tadej Pogacar på de sidste meter blev vekslet til en andenplads.

Familien tager imod Jonas Vingegaard efter andenpladsen på 7. etape.

Tværtimod betyder dagens Vingesus, at der er noget stort i vente, lover Trine Marie Hansen.

»Jeg tror, han kommer til at sætte Pogacar igen. På de længere etaper og de længere stigninger, der kommer vi til at se Jonas i storform. Det er hans hjemmebane,« siger kæresten og fortsætter:

»Han har rykket sig. Og det kommer han til at gøre hvert år. Vi har kun set begyndelsen på det her.«

Mens de fleste danskere var midt i ellevild Jonas-jubel, da thyboen pludselig tabte tråddet og Pogacar strøg forbi, tog Trine Marie - som også er mangerer for sin kæreste - det mere roligt.

I kæmpernes kamp var det til sidst Tadej Pogacar, der snuppede sejren over danske Jonas Vingegaard.

»Åhh, ja - Pogacar er stærk på de her slags etaper. Så man kan aldrig vide sig sikker. Derfor tog jeg det egentlig ret roligt, for det var egentlig også det, vi havde regnet med. Men det var da lidt bittert.«

Hun er overbevist om, at Tadej Pogacar - trods sin sejr - fik et chok over Vingegaards angreb. Et chok, der har sat sig i sloveneren.

»Det her viser, at han er modig, og at han tør udfordre Pogacar. Nu kan Pogacar ikke vide sig sikker. Det er lige præcis det mentale spil, som er rigtig vigtigt på det her tidspunkt i Touren.«

Lørdag fortsætter Tour de France med en kuperet etape på 186,3 kilometer med mål i schweiziske Lausanne. Jonas Vingegaard er toer i klassementet - 35 sekunder efter Tadej Pogacar.