Den underskønne Marion Rousse har været centrum for et af cykelsportens største trekantsdramaer i nyere tid.

I februar bekræftede den 29-årige skøhned, at hun danner par med den franske darling Julian Alaphilippe og velsagtens nærmer sig titlen som Frankrigs førstedame, men det skete i kølvandet på et brud, der har fået massiv opmærksomhed.

Den spirende romance med Alaphilippe kom nemlig efter 12 år og et ægteskab med en anden fransk rytter, nemlig Tony Gallopin.

Rousse - der selv er tidligere professionel cykelrytter - følger Tour de France for fransk tv, og i programmet C à vous afslørede hun lidt om, hvorfor hun er faldet for Deceuninck-Quick-Step-stjernen.

Vis dette opslag på Instagram Acte 21 Et opslag delt af Marion Rousse (@rousse_marion) den 29. Jul, 2019 kl. 7.54 PDT

»Det er hans ydmyghed, hans måde at køre på og hans angrebslystne stil, der gør, at folk falder for ham. Han er så åben med alle og deler ud af en masse kærlighed,« fortæller Marion Rousse.

»Han er ikke en stereotyp som så mange andre, som kun siger, hvad der forventes af dem. Han giver alt på cyklen og besidder en styrke, et raseri og lidenskab, som få andre har. Det gør, at vi elsker ham.«

Senere i udsendelsen bliver Rousse konfronteret med, om hun overhovedet kan undgå at være farvet, når det kommer til den franske stjerne.

»Jeg er aldrig farvet,« siger hun og griner, inden hun fortæller, at de seneste dage har været fyldt med følelser for parret.

Marion Rousse og Tony Gallopin ved Tour de France 2014. Foto: ERIC FEFERBERG Vis mere Marion Rousse og Tony Gallopin ved Tour de France 2014. Foto: ERIC FEFERBERG

»Selvfølgelig var det specielt for mig i søndags, da Julian vandt etapen, og han dedikerede sejren til sin far, der døde for et par måneder siden. De seneste måneder har været hårde,« erkender hun, inden hun med syvtommersøm fastslog:

»Det rørte det mig mere end andre gange, men jeg er professionel. Jeg tror, at folk er ligeglade med, at jeg er Julians kæreste. Jeg er her for at arbejde, give folk så mange oplysninger som muligt, og jeg tager mit arbejde meget seriøst.«

Sidste år havde Julian Alaphilippe en helt særlig episode med sin far under Tour de France.

Du kan se rørende video derfra og læse mere om det her.