Der er set enkelte fortilfælde af motordoping i cykelsporten, og nu er emnet igen blusset op.

For kort før afslutningen på årets Tour de France har den schweiziske avis Le Temps talt med tre anonyme ryttere, der melder om 'underlige lyde' fra nogle af cyklerne i feltet.

Lyde, de aldrig har hørt før.

»Der er en underlig lyd. Jeg kan høre det, mens vi cykler. Det kommer fra baghjulene. En underlig, metallisk lyd, som en dårligt justeret kæde. Jeg har aldrig hørt det før,« lyder det fra en af de anonyme ryttere.

UAE Team Emirates skulle være et af de hold, som de underlige lyde kommer fra.

Ifølge Le Temps meldte en rytter allerede om underlige lyde i den første uge af årets Tour de France, men undervejs har den internationale cykelunion, UCI, oplyst, at der ikke er blevet opdaget nogen former for mekanisk doping.

To dage senere fortalte den samme rytter så, at der er tale om fire hold, der har den underlige lyd, der kommer fra baghjulet.

En anden anonym rytter mener, at det er stærkt bekymrende, at der ikke snakkes mere om risikoen for motordoping.

»Hvem tør at tale ud? Vi gør ikke noget, og situationen er alvorlig. Normalt har vi et hold, der dominerer. Eller et hold, der er svagere end de andre. Sådan er sport … i år har vi fire hold, der er langt over resten. Den mindste rytter, der skriver under med dem, bliver rigtig stærk. Hvis han skifter hold, bliver han gennemsnitlig igen. Hvordan kan du forklare det?« lyder det.

Suveræne Tadej Pogacar genkender ikke det, som tre anonyme ryttere melder til avisen Le Temps.

Ifølge Cyclingnews er et af de fire hold UAE Team Emirates, men ifølge holdets kaptajn og løbets førende rytter, Tadej Pogacar, så er der slet ikke nogen lyd.

»Vi hører ingen lyde. Og vi bruger ikke noget, der er ulovligt. Alt materiale er fra Campagnolo (italiensk producent, red.), og ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal sige,« sagde Pogacar efter fredagens etape.

Og det er ikke, fordi cyklerne ikke er blevet testet under årets udgave af verdens største cykelløb.

Cyclingnews skriver, at UCI på mandagens hviledag kunne meddele, at der var blevet udført 720 test med forskelligt scanningsudstyr, og at alle var negative.

Indtil videre er den kun én rytter, der nogensinde er blevet taget og straffet for brug af motordoping.

I 2016 blev cykelcross-rytteren Femke Van de Driessche udelukket i seks år, efter en motor blev fundet inde i cyklen under verdensmesterskaberne det år.

