Det er ikke mere end tre uger siden, at en ubærlig tragedie rystede cykelverdenen.

Den schweiziske Bahrain Victorious-rytter Gino Mäder styrtede på en nedkørsel på 5. etape af Schweiz Rundt og han afgik siden ved døden af sine kvæstelser.

Nu står hans holdkammerater midt i Tour de France - men det bliver ikke uden Gino Mäder i tankerne, på holdets trøjer eller som en mental løftestang for ambitionerne om at levere noget helt særligt ved dette års Tour de France for at ære Mäder.

Det fortæller Bahrain Victorious' Pello Bilbao, da B.T. spørger rytteren ind til, hvordan man kører Tour de France midt i så sørgelig i en tid.

»Løbet kommer i en svær tid for mig og os. Da det skete, troede jeg slet ikke, at jeg kunne være i stand til at komme til Touren på optimal vis.«

»Alting mistede sin betydning og sin mening. I to til tre dage var jeg slet ikke optimistisk omkring Tour de France, og jeg havde ingen motivation for at køre løbet,« indleder Pello Bilbao.

Han fortæller videre, at en tur hjem i familiens favn hjalp med at indse, hvad Mäder havde ønsket for holdkammeraterne.

»Jeg kom hjem til min familie og brugte to tre dage. Da slog det mig, at dette er en unik tid i mit liv - og vi ville ikke være i stand til at vise alt det, vi alle har kæmpet for (hvis holdet droppede Tour de France, red.)«

»Den eneste udvej var at bruge de svære og sørgelige følelser til at skabe energi til at levere noget specielt.«

Bahrain og Tour de France har reserveret rytternummer 61 for at ære Gino Mäder - men det er ikke den eneste måde, at mindet om den schweiziske rytter lever videre.

»Vi har Ginos billede med hele vejen på trøjerne. Han er med og vi har dedikeret vores nummer et (nummer 61, red.) til ham.«

»Når Tour de France er ovre, vil vi altid have ham i tankerne. Han var en speciel fyr og ikke kun som rytter. Vi kunne lære mange gode ting fra ham som menneske,« slutter Bilbao.

