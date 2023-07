Der var masser af plads på racerbanen i franske Nogaro - men afslutningen på 4. etape blev alligevel højdramatisk med flere voldsomme styrt.

Én af de involverede ryttere var forhåndsfavoritten Fabio Jakobsen fra Soudal Quick-Step, der røg i asfalten og blev hårdt medtaget - huden skrællede af, han blev flået til blods og hans cykel gik i flere stykker.

Heldigvis slap han umiddelbart uden brækkede lemmer, fortæller Jakobsens danske holdkammerat Michael Mørkøv, som giver sit bud på, hvorfor tirsdagens afslutning blev så voldsom.

»Når vi kører så langsomt som på dagens etape, så kommer alle helt friske til finalen. Når vi så kører på så bred en vejbane er der plads til mange ryttere.«

Foto: Faugere Franck/AFP/Ritzau Scanpix

»Det gør det noget mere farligt, end hvis vi har nogle vejchikaner, der strækker vejen ud. Det endte med at blive en meget farlig afslutning på etapen,« fortæller Mørkøv.

Han gav trods det voldsomme styrt en opløftende status på Jakobsen, selvom hollænderen var særdeles skuffet.

»Han er både skuffet over, at vi ikke var der, og så har han slået sig ad Pommerns til ved at ryge i gulvet på den måde. Det skyldes til dels også, at vi ikke sad, hvor vi skulle. Han endte et sted, hvor det var noget mere farligt at sidde, end vi ønskede.«

»Umiddelbart er intet brækket, og det er meget positivt. Det samme, at han er tilbage på cyklen og gennemførte etapen.«

Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step) ved præsentationen før starten på første etape af Tour de France 2023 sættes i gang, 182 km med start og mål i Bilbao, lørdag den 1. juli 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Han sidder heller ikke og hænger med et arm eller et ben, men han har selvfølgelig fået sår, der kan være vanskelige at køre med.«

Mørkøv, der fungerer som leadout-man i Jakobsens tog, ærgrer sig over, at Soudal Quick-Step-holdet ikke formåede at få placeret sig godt nok til at være andet end statister i dagens afgørelse.

