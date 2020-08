Der er lagt op til dansk succes under dette års Tour de France, og noget tyder på, at vi allerede fra start kan få noget at juble af.

I hvert fald er det en knivskarp og veloplagt Michael Valgren, der lørdag stiller til start i Nice. Det fortæller B.T.s reportere i den helt nye podcast 'Touren på Bagsædet'.

»Jeg så ham i går. Det var godt nok gennem en computer, men jeg synes godt nok, at han så skarp ud,« siger B.T.s Rasmus Rask fra bægsædet af den gule Skoda.

»Jeg forventer mig faktisk rimelig store ting af Valgren, som i øvrigt sagde, at han ville ud og angribe fra start. Han bor lige her i baghaven, og det lød, som om at vi både søndag og mandag kommer til at se ham i aktion.«

Undervejs gennemgår B.T.s trio alle de danske Tour-stjerner og deres chancer for succes på de franske landeveje. Og så bliver der også givet bud på kælenavne til de otte danskere. Vi når vidt omkring.

