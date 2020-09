Efter to flade etaper, venter der torsdag Tour-rytterne en kuperet etape, hvor flere af de danske stjerner øjner en stor triumf.

12. etape ser nemlig ud til at få en afslutning, der er guf for danske ryttere som Kasper Asgreen, Michael Valgren og Søren Kragh Andersen.

Får vi omsider en stor danskerdag, der kan skabe rød-hvid eufori, når rytterne når målområdet Sarran?

B.T.s udsendte er i hvert fald ikke i tvivl: I dag får vi en dansk etapesejr, men hvordan den skal komme i hus, kan du høre meget mere om i dagens afsnit.

I torsdagens afsnit kan du blive klogere på, hvorfor flere af danskerne er et godt bud på en etapevinder. Men hvem bliver det? Stort set ALLE de danske Tour-stjerner vil nemlig på togt.

Og så giver B.T.-drengene – direkte fra de franske motorveje – svar på, hvorfor gårsdagens etape udviklede sig højdramatisk med vilde anklager, barnlige fagter og en dansk verdensmester, der ikke kunne leve op til de høje forventninger.

