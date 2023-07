»Kæft, det er en taberindstilling!«

I dagens udgave af 'Touren på bagsædet' er der ikke stor begejstring for Vingegaards og Pogacars top 10-konkurrenter, der stiltiende accepterer deres biroller i løbet.

Særligt Ineos får på puklen, da de kunne have sendt både løbets nr. fire, Carlos Rodriguez, eller Tom Pidcock, der er nummer otte, afsted, da det stod klart, at deres forreste mand, Michał Kwiatkowski, ville vinde fredagens etape.

Men det gjorde de ikke.

»De kan bruge hinanden som ingen andre. Ingen andre kan have et overtal i forhold til klassementet. Det er dybt forkasteligt,« siger Frederik Gernigon, der understreger, at holdet har været helt nede under gulvbrædderne i dette års Tour.

»Jeg synes godt, vi kan kræve, at Tourens største budget også viser noget på den store etape i morgen (Lørdag, red.). Ellers er det for taberagtigt,« lyder opsangen fra Lasse Vøge.

Lyt til podcasten og hør også fra manden, der opfandt Jonas Vingegaard. Taktikken diskuteres inden lørdagens kæmpe alpebrag, og så er Bjarne Riis selvfølgelig også klar med en skarp holdning.