Vidunderligt vanvid i Frankrig!

RulleKraghen, Tsunamien fra Strib, Sir Søren Kragh gjorde det umulige - IGEN! I dagens afsnit af 'Touren på bagsædet' fejrer B.T.-drengene sejren på behørig vis med Søren Kragh-techno-remix og masser af jubel-snak.

»Fuglsang kaldte ham for en hård hund, og det synes jeg nødvendigvis ikke, man har associeret Søren Kragh med før.«

»Men det der med, at han bare bider den der smerte i sig og er så ishamrende kold og æder sig selv op, det siger altså noget om, at han er fuldstændig vanvittig,« lyder nogle af de mange rosende ord til den danske etapevinder.

I dagens afsnit er der desuden linet en kavalkade op af de største personligheder i Tour de France: Jørgen Leth, Mads Pedersen, Christian Prudhomme OG (!!!) Alexander Vinokourov ... Allez, allez!

