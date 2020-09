Så skete det endelig!

14. etape endte i én stor dansk triumf, hvor Søren Kragh Andersen leverede en kraftpræstation, da han stak af fra feltet kort før mål.

Danskeren holdt hele vejen til mål og vandt den længe ventede etapesejr, han havde sat næsen op efter, da han pakkede Tour-kufferten hjemme i Monaco.

I dagens afsnit af 'Touren på bagsædet' fejrer B.T.-drengene Søren Kraghs vilde triumf i Lyon på toppen af Holiday Inn, mens de fryder sig over, Danmark igen er Nordens førende Tour-nation.

I søndagens afsnit kan du ligeledes høre seneste nyt om Frankrigs corona-tilstand, der har skabt dybe rynker i panden hos B.T.-drengene efter at have pløjet igennem et ubekymret menneskehav i Lyon.

Og så får én af B.T.s udsendte dagens ‘enfant terrible’.

