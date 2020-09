Hviledag i Touren, og efter gårsdagens slovenske magtdemonstration er rygterne begyndt at svirre.

For 15. etape endte med en sejr til Tadej Pogacar, mens Primoz Roglic beholdte den gule førertrøje, da han sluttede som nummer to på Grand Colombier.

Og den slovenske dominans i årets Tour har derfor på ny sat gang i dopingsnakken.

I dagens afsnit af 'Touren på bagsædet' taler B.T.-drengene blandt andet om dopingmistanken, der lige nu hviler over slovenerne.

I mandagens afsnit kan du ligeledes høre seneste nyt om Riis’ sodavandsstraf og om Søren Kraghs forældre, der ikke rigtig er til at få fat i.

Derudover fortæller Jakob Fuglsang om mandagens hviledag, der kan blive den vigtigste i mange rytteres karriere.

