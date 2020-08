»En sindssyg præstation.«

Det er i forvejen ret så ekstraordinært at have en dansker i den regnbuestribede trikot, og det bliver ikke mindre spektakulært af, at Mads Pedersen nu viser stormform, når der skal sprintes på de sidste meter.

Efter en andenplads på 1. etape af Tour de France var B.T.s gule Skoda således proppet med både begejstring og forhåbning for Danmarks helt egen verdensmester.

»Det er kun to uger siden, det gik op for os, hvor god Mads Pedersen egentlig er som sprinter. Det giver ingen mening, at han kan gøre det her,« lyder det i andet afsnit af B.T.s splinternye podcast ‘Touren på bagsædet’.

Derfor var opfordringen til Mads Pedersen også klar og tydelig - gå all-in som sprinter.

Parkeret under en skummel togbro i den sydfranske by Nice vender B.T.s tre journalister fra den dramatiske og kaotiske første etape, de finder et kælenavn til Mads Pedersen, og så beskriver de det corona-helvede, der lige nu fylder meget i det franske.

'Touren på bagsædet' er B.T.s helt egen Tour de France-podcast, hvor du hver dag kommer tæt på livet på landevejen, tæt på holdene og rytterne og tæt på alt det, du ikke ser i dit tv.

