Vi ventede og ventede, men det var først på de sidste 1000 meter, at alle stjernerne angreb hinanden og gik efter sejren på 4. etape af årets Tour de France.

Men selvom alle favoritterne fulgtes ad op ad den sidste stigning, så kom der nogle svar. Tydelige svar endda.

Det mener B.T.s trio i Frankrig, der fra bagsædet af den gule Skoda beskriver det tronskifte, der er sket. Jumbo-Visma har slet og ret overtaget den dominans, som Team Ineos har haft så længe.

»Det er de her gutter fra Jumbo-Visma, der kører med klatten, og det hold er så uhyggelig stærkt,« lyder det i det nyeste afsnit af ‘Touren på bagsædet.’

Helt tydeligt blev det, da Jumbo-Vismas Sepp Kuss trampede i pedalerne og til sidst fuldstændig blottede Bernals vigtigste hjælpere.

»Det er bekymrende for det titelforsvar,« mener B.T.s journalist Lasse Vøge.

I podcasten tager den gule Skoda endnu en overnatning i det sagnomspundne alpe-hul Savines-le-Lac - et hotel, der hverken har personale eller dyner. Og så kommer drengene i (lidt for tæt) nærkontakt med en vaskeægte verdensmester.

En anden regnbue-boy - Mads Pedersen - får endelig også det perfekte kælenavn, og så byder episoden også på ristede løg, en frossen kylling og en dugfrisk analyse af dagens etape.

