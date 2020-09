Mandag smækker Tour-rytterne benene op og tager en velfortjent pause på løbets første hviledag, men det bliver en nervepirrende en af slagsen.

For første gang siden Tour-starten skal rytterne nemlig testes for coronavirus, og her skal der blot to positive prøver til, før et helt Tour-hold må sige farvel og tak.

Og det er måske ikke så usandsynligt igen?

I dagens afsnit langer Jakob Fuglsang i hvert ud efter Tour-ledelsen for den farlige corona-kørsel, der har været på flere af dette års bjerge og kalder det en regulær skandale, hvis en rytter er blevet smittet af en tilskuer.

I mandagens afsnit kaster Jesper Skibby også sit fjernsyn ud ad vinduet, mens Brian Holm kaster tørfisk-elskende Bjarne Riis under bussen!

Og så giver B.T.-drengene - direkte fra de franske motorveje - en udførlig analyse af magtkampen i verdens største cykelløb, der endelig bød på MASSIVT drama på en slovensk festdag af de store. Na zdravje!

