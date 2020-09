Bjarne Riis har længe undgået B.T.-gutterne i Frankrig, men nu stiller NTT-manageren endelig op til et interview.

Det sker i dagens afsnit af 'Touren på Bagsædet', hvor Ørnen fra Herning må siges at have de hvæssede kløer fremme.

For når det kommer til spørgsmål angående hans holds fremtid og overlevelse, så er det ikke ligefrem et væld af informationer, der bliver delt ud.

»Jamen, nu skal du høre. Vi kan lige sætte os herover, så kan jeg fortælle dig alt, hvad der foregår, ikk',« siger en kæk Bjarne Riis. Du kan lytte til interviewet med danskeren 17 minutter inde i dagens afsnit.

Skuffelsen oser også i B.T.s gule Skoda efter en schweizisk snothvalp snød Førerhunden, Golden retrieveren fra Thy og de andre danske stjerner for sejren på gårsdagens etape.

Og så skal der findes på et navn til en dansk Tour-rytter, der deler hobbyer med de fleste teenagere i verden: Han er vild med biler og elsker at sove længe!

