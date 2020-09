Bjarne Riis må indtil videre spejde langt efter de sportslige succeser ved årets Tour de France.

NTT-chefens sprinter Giacomo Nizzolo kom til Frankrig i skræmmende form, men har stadig etapesejren til gode. Og i det samlede klassement er Riis’ tropper absolut ingen trussel for Yates, Roglic og co.

Alligevel kan 'Ørnen fra Herning' godt tillade sig at smile over sit comeback til Tour de France.

Der er nemlig ros i lange baner fra tidligere profiler, der i den grad glæder sig over, at Riis atter er en del af cykel-cirkusset.

Andy Schleck stoppede karrieren i 2014. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Andy Schleck stoppede karrieren i 2014. Foto: LIONEL BONAVENTURE

»Jeg er glad for, at han endelig har fundet sin plads i cykling igen. Han har været væk et stykke tid. Bjarne har en stor historie med cykling. Han er en stor helt i Danmark,« siger den tidligere Tour de France-vinder Andy Schleck til B.T.

Den ranglede eksrytter fra Luxembourg tog Tour de France-sejren under 'Ørnens' vinger i 2010. Godt nok på en skrivebordsafgørelse to år senere – da Alberto Contador blev fjernet fra annalerne efter en dopingsag.

Andy Schleck, som i år er en del af Tour de France-storsponsoren Skodas følge ved løbet, forklarer, at Bjarne Riis har lært ham vigtige ting, som han seks år efter karrierestoppet stadig kan bruge:

»Bjarne gjorde mig professionel, da jeg var 18 år. Han så et talent i mig. Han var været min mentor gennem karrieren, og jeg har lært meget af ham – især om teamwork og om, hvordan man sammensætter et hold. Det er ting, jeg stadig kan bruge i dag, og jeg er taknemmelig for, at Bjarne har lært mig det.«

Bjarne Riis og Andy Schleck ved Tour de France i 2010. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis og Andy Schleck ved Tour de France i 2010. Foto: Nils Meilvang

Generelt har den tidligere super-cykelstjerne stadig et tæt forhold til Danmark, og han plejer stadig omgang med eksempelvis Jakob Fuglsang, som Andy Schleck kørte på hold med under triumfen i 2010.

»Jeg tog mine første store skridt i Danmark, og det er et land, jeg elsker at besøge, når jeg har chancen. Jeg har stadig mange venner i Danmark. Jeg har desværre ikke lært sproget, men jeg kan da et par ord, som jeg ikke kan sige lige her,« griner Andy Schleck.

Schleck er langtfra den eneste cykel-helt, der har kastet kærligheden på Bjarne Riis under årets Tour de France.

»Bjarne Riis’ tilbagevenden er meget positivt for alle. Han er den manager, som har gjort det største indtryk på mig personligt, og jeg har stadig et fantastisk forhold til ham,« sagde Tour-vinderen fra 2007 og 2009, Alberto Contador, til B.T. forleden. Læs hele interviewet her.