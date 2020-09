Den franske Tour de France-kommentator Marion Rousse er mildest talt ikke tilfreds.

Som i overhovedet ikke tilfreds. Med den tegning af hende, som det venstrefløjs-medie L'Humanité forleden udgav.

Tegningen forestiller en nøgen Marion Rousse i seng med den franske cykel-superstjerne Julian Alaphilippe (Quick-Step) - som Rousse privat danner par med.

»Julian, vil du svare på spørgsmål fra fransk tv,« lyder spørgsmålet fra Rousse til en tydeligt veltilfreds Alaphilippe.

På Twitter harcelerer Rousse mod L'Humanité.

»Jeg giver op. L'Humanite (på dansk 'menneskeheden', red.) lever dårligere og dårligere op til deres navn. I har ingen respekt for kvinder og for kvinden. At nedværdige seks års sportskommentering til dette niveau,« skriver hun.

Over 16.000 Twitter-brugere har liket Marion Rousses opslag, og i kommentarfeltet møder hun masser af opbakning fra kolleger i tv-branchen.

Eksempelvis skriver den kendte franske RTL-vært Florian Gazan følgende:

»Hvilken skam! Og det er en underdrivelse! Fuld støtte til Marion Rousse, der er kommentator på meget højt niveau og som begejstrer os under Tour de France.«

Faktisk har kritikken haglet så hårdt ned over L'Humanite, at mediet nu har valgt at trække karikaturtegningen tilbage - og har sendt en undskyldning til tv-værten.

Vi deler fuldstændigt indignationen over denne tegning. Vi har straks afpubliceret den. Den er i strid med L'Humanites værdier, der fremmer menneskets værdier og den feministiske kamp.

»Vi tilbyder Marion Rousse en undskyldning for denne manglende årvågenhed.«

Det vakte stor opsigt i Frankrig, da 29-årige Marion Rousse og Julian Alaphilippe for under et år siden stod frem som kærester.

Hun havde i 12 år dannet par med en anden stor fransk cykelstjerne - Tony Gallopin, der stadig er aktiv.

Om det problematiske i, at hun kommenterer sin nuværende kærestes præstationer, sagde hun i starten af årets Tour de France.

»Jeg tror, at folk er ligeglade med, at jeg er Julians kæreste. Jeg er her for at arbejde, give folk så mange oplysninger som muligt, og jeg tager mit arbejde meget seriøst.«