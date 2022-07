Lyt til artiklen

Dansk cykling eksploderer i store triumfer og popularitet, men der er stadig én ting, der mangler.

På trods af rekordmange danskere på World Touren og en superstjerne i Jonas Vingegaard, der i skrivende stund er på vej til Paris i den gule trøje, mangler der stadig rødt-hvidt islæt i international cykelsport.

Et dansk World Tour-hold.

Ikke siden 2013, hvor Team Saxo-Tinkoff med Bjarne Riis og Oleg Tinkov i spidsen ofte dominerede international cykelsport, har der været et danskejet hold på øverste hylde.

Bjarne Riis og Oleg Tinkov. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis og Oleg Tinkov. Foto: Nils Meilvang

Men med et forrygende dansk Tour de France, der har budt på tre etapesejre, flere dage i den prikkede bjergtrøje samt den gule førertrøje, er der igen opstået drømme om et dansk cykelhold i absolut verdensklasse.

En drøm, som også er nået flere af de danske Tour-stjerner.

»Vi snakker da om det blandt danskerne, men vi er jo også bare blevet så gode uden et dansk hold. I stedet tror jeg, at vi skal fokusere på den unge generation af danske ryttere. Så jeg tror mere, det handler om at spytte nogle penge i dem frem for et World Tour-hold,« siger Andreas Kron og tilføjer:

»Man vil skulle starte fra bunden for at gøre det godt, og jo, det ville da kunne hjælpe nogle talenter frem, men vi er nødt til at starte nedefra, hvis det skal lykkes.«

Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup Vis mere Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup

Kunne du finde på at være en del af det, hvis muligheden opstod?

»Jeg vil da selvfølgelig være fristet, hvis der kommer et dansk World Tour-hold. Men jeg har det også godt, hvor jeg er. Så det er ikke sådan, at hvis der kommer et dansk hold, så skal jeg 100 procent bare skifte. Sådan er det ikke.«

Samme melding kommer fra Quick-Step-rytteren Mikkel Honoré, der i lang tid har været overrasket over, at så få danske firmaer investerer i cykling.

»Jeg er forundret over, at der ikke er flere større danske virksomheder, der ser den store fordel i at træde ind i cykelsporten. Det er så globalt og relativt billigt i forhold til andre sportsgrene. Det er jeg meget overrasket over, og jeg håber, at store virksomheder nu vil tænke, at det er noget for os,« fortæller han.

Også den danske EF-Education-stjerne Magnus Cort, der har taget hele cykelverdenen med storm de seneste uger, forklarede i sidste uge i sin B.T.-klumme, at han har en lille drøm om et danskejet World Tour-hold i fremtiden.

»Jeg håber, at det kan gavne dansk cykling, at vi oplever den her succes nu. At der sidder en direktør derude i et stort firma, som pludselig får en god idé. ‘Nu skal vi fandeme have et dansk cykelhold i verdensklasse igen,’ kunne tanken lyde,« lød det fra Cort, der undrede sig over, at det ikke allerede findes:

»Jeg har i mange år tænkt, at det ville ske, efter Team CSC lukkede. Også i et år med dansk Tour-start. Men det lader åbenbart vente på sig.«

Én af de danskere, der dog ikke er særlig lun på ideen om et kommende dansk storhold, er Trek-stjernen Mads Pedersen, som i forvejen er medejer af Continental-holdet Restaurant Suri-Carl Ras.

Mads Pedersen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Mads Pedersen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Han er nemlig dybt uenig med sine landsmænd:

»Det er overhovedet ikke noget, der fylder noget hos mig. Jeg tror bare, det er noget, man skal skyde til side, for det kommer nok ikke til at ske. Dansk cykling har aldrig blomstret mere, end det gør nu, hvor der ikke er sådan et hold.«

»Sponsorerne skulle hellere smide penge efter Continental-holdene. Det ville give mere mening. Jeg vil ikke køre på det i hvert fald.«

Du ville slet ikke være fristet?

»Nej,« slutter Mads Pedersen.