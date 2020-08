Jakob Fuglsang er i sit livs form.

Den danske verdensstjerne tog for få uger siden sit andet monument med sejren i Lombardiet Rundt, og lørdag begynder Tour de France få kilometer fra den danske Astanas-stjerne hjem.

Men i stedet for at være i feltet på den ikoniske Promenade des Anglais i Nice vil danskeren sidde i sit hjem i Monaco og have tankerne på det kommende Giro d'italia. Det ærgrer i den grad den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins.

»Det er helt sikkert en overraskelse for mig. Han har vundet Critérium du Dauphiné to gange, og han ville helt sikkert have været en udfordrer eller en podiekandidat i Tour de France,« siger briten, der triumferede i verdens største cykelløb i 2012.

Til B.T. kalder Bradley Wiggins Astanas prioritering for 'mærkelig'. Foto: MATTHEW CHILDS

Til B.T. kalder Bradley Wiggins Astanas prioritering for 'mærkelig'.

»Han vandt Lombardiet Rundt for nylig, og Tour de France passer godt til ham. Han styrtede sidste år, og han har været forfulgt af uheld i Tour de France, men jeg er nødt til at sige, at på papiret ser det her mærkeligt ud.«

»Men er det en fejl? Det kommer an på, hvad målet med løbet er. Astana vil måske hellere vinde noget andet. Men det er uden at vide, hvorfor de har taget beslutningen, eller hvordan Jakob har det, og om det var en beslutning, han var involveret i,« uddyber Wiggins.

Den tidligere Team Sky-stjerne, der ved årets Tour de France arbejder som ekspert for Eurosport, mener, at tilskuerne går glip af en af de helt store stjerner med Fuglsangs fravær:

35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen. Fuglsang bliver B.T.s ekspert under Tour de France. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Fra et tilskuer-synspunkt er det skuffende og en skam, at vi ikke kommer til at se Jakob Fuglsang i Tour de France. Han er en fornøjelse at følge, men der må være en mening med beslutningen. Og jeg er sikker på, at – hvis Jakob er en del af den beslutning – så har han også sine grunde til det.«

Én af dem kan være, at det komprimerede løbsprogram på grund af coronakrisen har samlet en sand stjerneparade til Tour de France. Det kan gøre det en anelse nemmere for Jakob Fuglsang at indfri et af karrierens helt store mål – en Grand Tour-sejr.

»Hvis han nogensinde skal vinde en Grand Tour, så har han nok tænkt, at muligheden er der i år med Giro d'Italia, fordi så mange af de største stjerner kører Tour de France,« siger Bradley Wiggins, der altså kan opleves som ekspert på Eurosport og Dplay ved årets udskudte Tour de France.

Samme rolle vil Jakob Fuglsang have på Bt.dk, hvor han under Tour de France løbende vil bidrage med analyser, klummer og live-chat.