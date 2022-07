Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nok kører Jonas Vingegaard hurtigt. Men han kan ikke distancere fortidens skygger.

Den dystre dopinghistorik får stadig kritikere til at tvivle på Tour de France-feltet og ikke mindst manden i gult.

Tag bare et kig på sociale medier, hvis du er i tvivl.

Da Jonas Vingegaard erobrede den gule trøje på 11. etape med slutning på Col du Granon, kom følgende reaktion fra Weekendavisens Asker Hedegaard Boye på Twitter:

'Jonas Vingegaards gennemsnitsfart de sidste fem kilometer på Col du Granon: 18,9 km/t. Efter Télégraphe og efter Galibier. Efter en hel dags væddeløb. I stegende hede. 'Overmenneskeligt!' skreg den glade tv-kommentator…'

Efterfølgende har journalisten undskyldt sit tweet, men mistanken lever derude. Et faktum, moderne cykelryttere bare må leve med. Også selv om ingen dansk WorldTour-rytter er blevet testet positiv for doping i de seneste ti år.

Jonas Vingegaard. Foto: YOAN VALAT Vis mere Jonas Vingegaard. Foto: YOAN VALAT

Det forklarer den danske QuickStep-rytter Mikkel Honore:

»Det er det, der er super ærgerligt ved cykelsportens fortid. De har ødelagt det for os nu. Der er altid mistillid til dem, der kører rigtig stærkt. Det er super, super ærgerligt, når der bliver arbejdet så hårdt. Det er egentlig ikke fair.«

Jonas Vingegaard har også selv måttet forholde sig til fortiden. De seneste to danskere i gult – Bjarne Riis og Michael Rasmussen – har åbent erkendt, at doping var en del af opskriften på deres succes.

»Der vil altid være tvivlere på grund af, hvad der engang er sket. Det er normalt. Det er forståeligt,« sagde Jumbo-Visma-kaptajnen på et pressemøde inden Tourens begyndelse.

Mikkel Honoré. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Mikkel Honoré. Foto: GONZALO FUENTES

Men selv om det er forståeligt, er det ikke noget, der bør fylde i danskerens hoved.

Det mener i hvert fald Tour-vinderen fra 2010, Andy Schleck, som kommer med et bramfrit råd til Jonas Vingegaard. Schleck har selv kørt i gult og mærket de mistænkeliggørende blikke og ytringer:

»Jeg ved ikke, om Jonas kommer til at læse det her. Eller høre det, jeg siger nu. Men jeg vil gerne give ham et råd: 'Fuck det!',« siger han og fortsætter:

»Lad folk tro, hvad de vil tro. Du kan ikke ændre noget, som er så indprentet i folks hjerner. Det vigtige er: Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi har en ren sport i dag. Det tror jeg virkelig på.«

Andy Schleck. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Andy Schleck. Foto: LIONEL BONAVENTURE

Andy Schleck forklarer B.T., at han har direkte ondt af Jonas Vingegaard. Luxembourgeren er ked af, at forkerte beslutninger i fortiden skal forfølge manden i gult i år 2022:

»Det er dybt uretfærdigt at sammenligne Jonas Vingegaard med Michael Rasmussen og Bjarne Riis. Det er ikke hans skyld, at de snød,« siger han og fortsætter:

»Han skal bare glemme det, sige 'fuck jer' til kritikerne og blive ved med at gøre det, han nu engang gør så godt.«

Det råd er noget, Mikkel Honoré allerede lever efter:

Bjarne Riis på Hautacam i 1996. Danskerens Tour-sejr var resultatet af et omfattende dopingmisbrug. Foto: PATRICK KOVARIK Vis mere Bjarne Riis på Hautacam i 1996. Danskerens Tour-sejr var resultatet af et omfattende dopingmisbrug. Foto: PATRICK KOVARIK

»Det er irriterende, at når man kommer rundt og siger, man er cykelrytter, så bliver der tænkt på doping på grund af fortiden. Men det er ting, du ikke kan kontrollere, og det gider jeg ikke bruge energi på. Det bedste, man kan gøre, er at lade være at tænke over det,« siger han og fortsætter:

»For at være helt ærlig, så tænker og fokuserer jeg ikke på det. Der vil altid være kritikere. Jo mere du vinder, jo mere kritik vil der komme. Jeg er super ærgerlig over fortiden. Men det har ændret sig meget. Cykling er en af de reneste sportsgrene nu.«

Ingen Tour de France-ryttere er i år blevet taget for brug af doping, men en længerevarende mistanke mod Bahrain Victorius-mandskabet førte i løbets begyndelse til, at holdets hotel i Danmark blev ransaget.