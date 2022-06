Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I morges var de fleste hverdagscyklister nok ved at tabe cykelhjelmen, da de kørte forbi Bahrain Victorious-holdets hotel, Scandic Hotel i Glostrup.

Her var politiet talstærkt til stede for at ransage Tour-holdets busser, biler og værelser grundet en dopingmistanke.

Nu melder de franske myndigheder – nærmere bestemt anklagemyndigheden i Marseille – ud for første gang efter den potentielle første Tour-skandale.

Det sker i en pressemeddelelse.

Sådan ser der ud ved Bahrain Victorious' hotel, hvor politiet foretog en ransagelse torsdag 30. juni 2022. Foto: Bo Amstrup Vis mere Sådan ser der ud ved Bahrain Victorious' hotel, hvor politiet foretog en ransagelse torsdag 30. juni 2022. Foto: Bo Amstrup

Her fremgår det, at man har man har undersøgt en manager, en læge, tre ryttere og en osteopat fra holdet.

'Aktionen (...) har muliggjort, at de relevante myndigheder i de pågældende lande kunne foretage flere ransagninger hjemme hos manageren, de tre ryttere, osteopaten og lægen fra det professionelle cykelhold Bahrain Victorious, ligesom det også er sket ved hovedsædet for Winning SRL, som ejer holdet,' skriver anklagemyndigheden i Marseille.

'Flere værelser på nogle af holdmedlemmernes hotelværelser i København, er blevet ransaget i dag, torsdag.'

Under ransagningerne er der blevet konfiskeret mobiltelefoner, computere og harddiske, men det er ikke det eneste.

Myndighederne har også beslaglagt medikamenter, hvis oprindelse er ukendt eller receptpligtig. De skal alle nu analyseres.

Aktionen, som har stået på de tre seneste dage ramte, først for alvor Danmark onsdag morgen klokken 05.30, da 20-25 politifolk mødte op på hotellet på Roskildevej i Glostrup.

Her blev både biler, busser og værelser gennemrodet.

Men allerede mandag var Bahrain Victorious ude for noget af det samme, da flere af holdmedlemmernes lejligheder i lande som Slovenien, Polen og Spanien blev ransaget af politiet.

Bahrain Victorious-holdet, der blandt andet tæller stjernen Matej Mohoric, hyldes ved holdpræsentationen i Tivoli i København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bahrain Victorious-holdet, der blandt andet tæller stjernen Matej Mohoric, hyldes ved holdpræsentationen i Tivoli i København. Foto: Liselotte Sabroe

I pressemeddelelsen bekræfter anklagemyndigheden i Marseille-kredsen, som står i spidsen for efterforskningen, at den omhandler eventuelle brud på dopinglovgivningen og forbudte substanser.

Aktionen er koordineret rundt om i Europa af myndigheder i Italien, Spanien, Belgien, Polen, Slovenien, Kroatien og altså i Danmark, hvor danske betjente tog sig af sagen efter en henvendelse fra de franske myndigheder.

I pressemeddelelsen oplyses det også, at aktionen, som blandt andet er foretaget af Europol, er en forlængelse af den, som blev åbnet 3. juli 2021.

Dermed kan den anskues i sammenhæng med det, der skete ved sidste års Tour de France.

Her var Bahrain Victorious-holdet også var ude for en ransagning på et hotel.

Tour de France starter fredag eftermiddag i København.