Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Måske undrede du dig? Det gjorde kommentatorboksen i TV 2-studiet i hvert fald.

Under den 2. etape i Tour de France, hvor løbet startede i Roskilde, cyklede Tour-feltet næsten forbi Roskilde Festival.

Dette kunne man tænke ville være en oplagt mulighed for at sende flotte helikopterbilleder af menneskehavet på festivalpladsen.

Men det valgte den franske Tour de France-dækning altså ikke at gøre.

Tour-feltet i Roskilde. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Tour-feltet i Roskilde. Foto: MARCO BERTORELLO

Og dette bringer en smule ærgrelse hos Roskilde Festival. Det oplyser kommunikations- og marketingschef for Roskilde Festival, Mads Mikkelsen.

»Det er Roskilde som værtsby, der har været i direkte dialog med Touren. Vi ville rigtig gerne have været med og bidraget til fortællingen om Roskilde som en stærk kulturby, der strækker sig helt fra Vikingetiden til Orange Scene,« siger han.

Selvom Roskilde Festival gerne vil have været med i dækningen af Tour de France, så ødelægger det dog ikke den overordnede glæde hos arrangørerne af festivalen.

»Men en manglende tv-visning kan ikke slå skår i vores glæde over endelig at kunne afholde festival 50. Vi er gået glip af at indgå i livetransmissionen af etapestarten. Vi håber stadig, vi indgår i de mange sidefortællinger om Roskilde,« siger Mads Mikkelsen.

Roskilde Festivals presseafdeling oplyser yderligere, at de ikke er klar over, hvorfor festivalen ikke blev filmet.

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

Det fortæller presse- og kommunikationskonsulent i Roskilde Kommune Lars Elmsted, at de heller ikke ved.

»Vi har fra kommunens side af briefet om de gode ting, som de kunne tage. Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmusseet, rockmuseet. Og så have vi også Roskilde Festival med på listen,« siger han.

Lørdag har det ikke været muligt at få en kommentar fra det franske produktionsselskab France TV Sport, der står for at vise Tour de France.