Tour-feltet har på de danske etaper en spektakulær både loyal og royal følgesvend.

Udover at kronprins Frederik kommer til at følge Tour de France i Danmark, så kommer et bestemt skib også til at følge rytterne.

Der er tale om Kongeskibet Dannebrog, som normalt bruges til at fragte den kongelige familie rundt i verden, og som i denne omgang skal sejle Kronprins Frederik rundt.

Det oplyser Kongehusets presseafdeling.

Kongeskibet Dannebrog ligger ved Bøje 1 i Københavns Havn, tirsdag den 10. maj 2022. Kongeskibet Dannebrog fylder 90 år i 2022. Kongeskibet Dannebrog blev navngivet af dronning Alexandrine i København i 1931 og hejste kommando første gang den 26. maj 1932.

»Vi kan bekræfte, at Kronprinsen sejler fra Nyborg til Sønderborg på lørdag, hvor Kronprinsen holder en reception søndag,« siger kommunikationsrådgiver i Kongehuset Frederik Linde.

I TV 2s udsendelse 'Rolf & Ritter på Tour 2022' fortalte kronprins Frederik for nylig, at Kongeskibet Dannebrog kommer til at ligge i Storebælts bølger, når feltet buldrer over broen lørdag.

I det hele taget spiller Kronprins Frederik en stor rolle under Touren. Eksempelvis overrækker Kronprinsen den gule trøje til vinderen af enkeltstarten i København.

Helt modsat forholder det sig for Dronning Magrethe.

Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto: Keld Navntoft

I Kongehusets kalender fremgår det, at Dronningen har helt andre planer, når Touren skydes i gang i København.

Fredag klokken 11 modtager Dronningen den nye ambassadør fra USA, Alan Leventhal. Dette arrangement finder sted på Marselisborg i Aarhus.

Altså vil regenten misse åbningen på Tour de France, hvor feltet blandt andet svinger forbi Amalienborg Slotsplads. Første rytter vil trille ned ad startrampen klokken 16.

Det fremgår ikke i kalenderen, hvad Dronning Magrethe skal bruge 2. og 3. juli på, hvor cykelstjernerne også suser gennem det danske land, mens Kronprinsen altså er søndag aften vært ved en reception på Kongeskibet i anledning af Tourens afslutning i Danmark.

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

Kongehusets presseafdeling ønsker ikke at oplyse, hvem der er ombord på Kongeskibet Dannebrog, når det sejler rundt i de danske farvande.

Du kan følge B.T.s livedækning af Tour de France her.