Dagens første drama startede længe før, at man ventede det.

Efter få kilometer af 14. etape neutraliserede et stort styrt etapen. Flere ryttere er efterfølgende udgået

Den dramatiske start førte til. at mange ryttere var involveret i et stort styrt efter få kilometer.

Herefter blev etapen neutraliseret i over 20 minutter, da nye ambulancer skulle frem til feltet. Løbet blev genoptaget omkring klokken 14.

We are absolutely devastated to report that Louis Meintjes fractured his collarbone following a crash early in stage 14 and leaves the Tour de France. #TDF2023 — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) July 15, 2023

Men feltet er nu to mand færre, efter Antonio Pedrero (Movistar) og Louis Meintjes (Wanty) er udgået af Tour de France. De var begge en del af styrtet.

Meintjes, der flere gange har kørt top-10 i Tour de France og lå nummer 13 i årets Tour, har brækket sit kraveben, oplyser hans hold på Twitter.

Også den danske mester, Mattias Skjelmose (Trek), var involveret i styrtet. Det samme var Jai Hindley (Bora), der er på tredjepladsen i det samlede klassement.

Colombianske Esteban Chaves (EF) var en anden rytter, der var nede i forbindelse med styrtet. Han kom på cyklen igen, men måtte senere udgå.

Det var dog ikke slut med uheld på 14. etape.

På nedkørslen fra dagens første kategoriserede stigning styrtede Romain Bardet (DSM) og James Shaw (EF) og begge udgik efterfølgende. Bardet lå nummer 12 samlet.

Med yderligere fem ryttere ude af løbet er nu i alt 16 ryttere udgået under årets Tour de France.