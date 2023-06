Der er allerede drama omkring Tour de France, inden rytterne for første gang har sat sig i sadlen.

For nylig meddelte Lotto Dstny-holdet nemlig, at den tidligere Tour de France-rytter og nuværende direktør på det belgiske hold Allan Davis ikke tager med til det storslåede etapeløb efter 'gensidig aftale'.

Han anklages på Twitter (se bunden af artiklen) for at have sendt uønskede og upassende beskeder til en anonym kvinde, der har offentliggjort beskederne på sin egen profil.

Og mens Davis og team Lotto Dstny afholder sig fra at kommentere sagen yderligere, så står den anonyme kvinde nu frem og fortæller, hvorfor hun deler de private beskeder, der indledtes, da kvinden søgte job i maj.

Allan Davis var i sine aktive dage en stærk sprinter. Nu er han i problemer som sportsdirektør for Lotto Dstny.

»Jeg ville lade tvivlen komme ham til gode. Men så sendte han mig billeder. Jeg blev ved at prøve at lede samtalen hen mod, at jeg var jobsøgende, og jeg prøvede at fortælle om mig selv. Jeg endte samtalen ved at sige, jeg skulle ud at cykle.«

»Men han skrev til mig igen, og det er så det billede på Twitter. Det gjorde mig skuffet, og det fik mig til at føle mig billig,« fortæller den anonyme kvinde til Cyclingnews og tilføjer om sin offentliggørelse af samtalen:

»Jeg vil ikke have, at folk er bange for at tale. Det er noget af det, jeg har opdaget, når folk har skrevet til mig efterfølgende. De er virkelig bange.«

»Sådan vil jeg ikke have, at andre kvinder har det. Jeg vil gerne have, at kvinder tager det her med sig og ikke føler sig bange. Derfor er jeg lidt mere åben.«

Women are still being intimidated to not talk about their experiences. But how will things change if we say nothing?



I was excited when this man followed me & then sent a DM. I thought that he saw my tweets looking for work & hoped that finally someone could help me get into the pic.twitter.com/bcABZgmdu2 — Mistress of Hellvetica (@sexandtheswiss) June 27, 2023

Efter offentliggørelsen af beskederne har kvinden desuden lagt billeder op, hvor hun skriver, at Allan Davis angiveligt beder hende om at slette sine tweets og fortæller, at han vil tage juridiske skridt mod de, der skader hans image.

The Guardian har også kastet sig ind i sagen og skriver, at avisen har set yderligere eksempler på, at Allan Davis har kontaktet en anden kvinde, ligesom kvinden, der stod frem med beskederne også tidligere har fået beskeder og billeder fra den australske cykelprofil.

Blandt andet skrev han ifølge The Guardian, at han kunne hjælpe kvinden med et job i cykelbranchen.

Hverken Allan Davis eller Lotto Dstny har ønsket at kommentere sagen overfor de to medier.

