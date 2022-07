Lyt til artiklen

Det er ikke nemt at være kvinden i centrum på de store Tour de France-udsendelser.

Det har nordirske Orla Chennaoui måttet sande, efter hun har overtaget værtsrrollen på Eurosport i 2019.

Hun bliver bombarderet med chikanerende beskeder, som mest af alt får hende til at kigge væk fra sine sociale kanaler på internettet.

»Jeg prøver slukke for de sociale medier de næste timer. Jeg ignorerer som regel dem, der ikke kan lide, at jeg har ben eller en højlydt stemme. Eller en vagina og arbejder med sport. Men nogle gange må jeg sige fra, for jeg synes det er vigtigt, at sætte fokus på den slagside, der stadig er, og hvor meget sexisme, der er,« sagde hun via Instagram på hviledagen mandag.

»Jeg får så meget støtte, men så får jeg også beskeder fra så mange trolls, der kommer ud af busken,» siger den 42-årige vært.

Netop internet-troldene, der ikke har noget konstruktivt eller pænt at sige, bliver taget under kærlig behandling af Velonews, der er en af de største internationale nyhedsmedier inden for cykelverden.

Her arbejder Sabdhbh O'Shea som en af få kvindelige cykeljournalister, der dækker de største løb. Hun bekræfter, at det ikke er altid er sjovt at være ene høne i hanekampen.

Ved sidste etape i Danmark blev hun endda forvekslet med en cafeteria-medarbejder i pressecenteret.

Hun tager også Eurosport-værten i forsvar.

»Størstedelen af de chikanerende beskeder drejer sig om den måde, Chennaoui klæder sig på og den måde hun taler, fordi hun vover at være sig selv. Hun bøjer sig ikke for den måde, som andre tænker en kvinde skal se ud - hun er sig selv. Det virker til at ophidse en lille, men meget højlydt skare, der mener, at kvinder skal være forsagte og reserverede.

'Jeg føler mig lige dele ked af det og styrket af denne tekst,' skriver Chennaoui i en story og takker skribenten O'Shjea for at sætte fokus på problemet.

Den tidligere nationale mester i trespring har både en universitetsuddannelse i jura og en overbygning med journalistik. Hun har abejdet med tv siden 2005, og hun har en opfordring til folk, der gerne vil forstå hendes arbejdsvilkår.

'Læs det. Det er er stof til eftertanke.'

Arbejdet med at dække Touren fortsætter ufortrødent, og du kan følge B.T.'s livedækning her.