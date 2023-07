Tegnestift-sabotage i Tour de France?

Ja, det lyder vanvittigt - men det er ikke desto mindre det, som feltet i Frankrig er blevet udsat for flere gange i dette års Tour.

Intermarché-rytteren Lilian Calmejane har vist billeder af tegnestifter i sit hjul, mens andre ryttere som Mads Pedersen, Rui Costa og Alexey Lutsenko også er punkteret på grund af sabotage på Tour-ruten.

Og det er mildt sagt noget forfærdeligt svineri, mener panelet i B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet' i det seneste afsnit.

Please don t do this guys @LeTour pic.twitter.com/Wj5r8mBvEM — Rickaert Jonas (@RickaertJonas) July 2, 2023

»Der er desværre nogle skurke, der har smidt søm og tegnestifter ud på ruten, og det er simpelthen gået ud over flere ryttere, som er punkteret derude.«

»Vi har set grimme billeder, hvor søm og tegnestifter stikker ud fra gummiet,« lyder det i panelet, som fortsætter:

»Det er jo fuldstændig sindssygt at gøre. Det er noget svineri.«

»Stop dog. Hvad tænker de dog på?,« lyder det i podcasten, der beder gerningsmændene finde andre ofre for deres tegnestiftssabotage.

Den diskussion og meget mere kan du høre i Touren på bagsædet, der dækker Tour de France fra de franske landeveje. Netop nu er en ny podcast ude, og du kan høre den lige herunder eller i din foretrukne podcastudbyder.