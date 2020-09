Der er blevet knyttet tætte bånd på den sydfranske asfalt – og det har resulteret i en dansk 'bromance'.

Den danske Tour-profil Søren Kragh Andersen (Sunweb) har udviklet et nært forhold til Jakob Fuglsang (Astana), efter de to danskere er blevet næsten-naboer i cykelparadiset Monaco.

Søren Kragh flyttede for et års tid siden fra Luxembourg til Monaco for at optimere sin træning. Og her har Fuglsang været en vigtig støtte.

»Jakob og hans kone har hjulpet mig meget med at komme ind i Monaco og alt det praktiske omkring det. De har taget mig lidt under vingerne og har hjulpet mig,« fortæller Sunweb-danskeren.

Foto: YOAN VALAT Vis mere Foto: YOAN VALAT

»Jakob og jeg træner meget sammen. Han giver mig råd, og vi bruger meget tid sammen på cyklen.«

»Vi har et godt forhold, og jeg kan godt kalde os for gode venner. Jeg er glad for, at han vil hjælpe mig, og at vi har det godt sammen.«

Umiddelbart har beslutningen om at flytte til Monaco været en succes for 26-årige Søren Kragh Andersen.

»Jeg flyttede på grund af træning – så jeg kunne træne at køre opad. Og så jeg kunne få en stabil vinter, hvor man kan få alle de timer på cyklen, man vil have. I Luxembourg, hvor jeg boede før, kunne vejret blive rigtig dårligt om vinteren.«

Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Foto: STUART FRANKLIN

»Og i Paris-Nice og Omloop (van Vlaanderen, red.) kunne jeg se, at mit udholdenhedsniveau var gået op.

»Det skyldes, at jeg har kørt rigtig mange timer i mediumzonen i Monaco,« forklarer danskeren, der på lørdagens etape længe var med i det afgørende udbrud.