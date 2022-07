Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) glæder sig massivt over landsmand Jonas Vingegaards succes.

Vingegaard kørte sig onsdag i gult med en massiv triumf på 11. etape af Tour de France.

Og for Juul-Jensen, der selv er en del af feltet, bragte det minder frem fra dengang, Bjarne Riis triumferede i 1996.



»Selvfølgelig er det stort. Det er det. Det er fantastisk, at Jonas formår at leve op til de store forventninger, der har været omkring ham siden sidste år. På vej ned ad bjerget (efter Jonas kørte sig i gult, red.) kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at det er på det samme niveau, som da Bjarne havde førertrøjen, da han vandt,« siger Juul-Jensen til B.T.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Danmark har stået på den anden ende på grund af Tour de France. Først med starten i Danmark og siden med Magnus Corts succes med bjergtrøje og etapesejr. Nu er det hele eksploderet med Vingegaards indtog i den gule trøje.

Men når man selv er en del af det, kan det være svært at forstå størrelsen på bedrifterne. Indtil man lige trækker vejret og tænker sig om en ekstra gang.

»Måske føles det forventeligt, fordi man er hernede, som om det hele er et hvilket som helst andet cykelløb. Fordi man ikke ser det udefra, man oplever det ikke udefra, man ser det ikke udefra og hører det ikke udefra.«

»Man er en del af boblen og tænker, at selvfølgelig fører han da løbet,« siger danskeren og fortsætter:

»Men når man træder et skridt til siden og reflekterer over, hvad det betyder, og hvad det egentlig kræver for at være i den position, Jonas han er i, så er det jo bare enormt. Det overskygger stort set alt. Lige på nær Mads P.s verdensmesterskab.«

»Det er kolossalt, og jeg håber, at det fortsætter for os allesammen. Jeg kommer formentlig til at sige tillykke, hvis jeg når at klappe ham på skulderen, inden han forsvinder ud i horisonten,« lyder de støttende ord fra landsmanden.

Bjarne Riis indrømmede i 2007, at han benyttede doping, da han vandt Tour de France.