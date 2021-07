Med danske briller er søndag en festdag, når sensationen Jonas Vingegaards vilde andenplads i Tour de France bliver virkelighed.

Men kigger man alligevel efter, er alt ikke fryd og gammen for de danske ryttere.

Den måske største stjerne af dem alle, Jakob Fuglsang, stiller ikke til start på dagens etape. Og det er et opsigtsvækkende og højst usædvanligt tidspunkt: Inden løbets 21. etape, der mest af alt minder om en festlig paradekørsel.

»Jakob Fuglsang stiller ikke til start ved dagens etape, efter han vågnede op og havde det skidt efter gårsdagens enkeltstart,« skriver danskerens hold, Astana, på Twitter.

Jakob Fuglsang har haft et relativt anonymt Tour de France, hvor hans bedste placering blev nummer 21 på 1. etape. Foto: Daniel Cole

»Med Tokyo (OL, red.) in mente er det blevet besluttet at prioritere hans restitution. Jakob, tak for alt dit flotte arbejde over de sidste tre uger.«

Allerede på lørdag står den på linjeløb ved OL i Japan. Fuglsang har flere gange fastslået, at OL er et af hans allerstørste mål i sæsonen. Derfor vælger den 36-årige dansker at trække sig.

Ifølge B.T.s oplysninger har Astana-stjernen haft det dårligt natten mellem lørdag og søndag og kæmpet med maveproblemer.

Der skulle dog ikke være tale om noget alvorligt, men holdet har besluttet at skåne Fuglsang for en cykeltur til Paris, hvor der lige nu er rigtig varmt.

Oprindeligt var planen, at Fuglsang skulle flyve til Tokyo søndag aften, og det var også i det lys, at det blev skønnet, at det var en dårlig idé at sende danskeren ud på landevejen i dag.

Lige nu står det hen i det uvisse, om medaljehåbet rent faktisk flyver til Tokyo søndag, eller om rejsen bliver udskudt.

B.T. har også været i kontakt med landstræner Anders Lund, der ikke vidste nok om situationen til at udtale sig på nuværende tidspunkt.

For nogle dage siden fortalte Jakob Fuglsang, at han har overvejet at trække sig fra OL i Tokyo.

