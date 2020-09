Christian Prudhomme er aldrig en mand, der er nemt at få fat på.

I år har det været endnu sværere at fange chefen for verdens største cykelløb, da han missede en uge af Tour de France efter chokmeldingen om, at han var blevet ramt af coronavirus.

Alligevel lykkedes det B.T. at fange Christian Prudhomme til en snak om Grand Départ i 2022 i København og de benhårde forhandlinger der gjorde, at Tour-starten blev rykket et år, så den ikke kolliderer med OL-linjeløbet i 2021.

Under samtalen dukkede endnu en essentiel brik i de indviklede forhandlinger op. Han hedder Cyrille Tricart og var dén i ASO, der stod for hovedparten af kontakten til den danske delegation.

(ARKIV) Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Københavns overborgmester Frank Jensen og erhvervsminister Rasmus Jarlov holder pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Udsættelsen af OL har skabt usikkerhed om næste sommers sportskalender. Men de danske værter går stærkt ud fra, at Tour de France starter som planlagt i 2021. Det skriver Ritzau, mandag den 6. april 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Københavns overborgmester Frank Jensen og erhvervsminister Rasmus Jarlov holder pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Udsættelsen af OL har skabt usikkerhed om næste sommers sportskalender. Men de danske værter går stærkt ud fra, at Tour de France starter som planlagt i 2021. Det skriver Ritzau, mandag den 6. april 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Er forhandlingerne om at få Touren til København de sværeste, du har haft i din tid som chef for Tour de France?

Christian Prudhomme: »Nej, det er det forkerte ord at bruge. Ord som 'kompliceret' eller 'kompleks' passer bedre. Vi havde jo samlet et puslespil, der blev smadret på grund af corona-krisen. Det kunne ingen styre. Det var, som om der kom en og væltede bordet, som det stod på, og så må man samle puslespillet igen. Så endte det jo med, at vi hurtigt måtte sadle om, så Bretagne blev vært for starten i 2021. Allerede i vinter blev vi enige om, at Tour-starten 2022 skulle gå fra Bretagne, men så ændrede vi det med kort varsel.«

Cyrille Tricart: »Ja, det var en situation, vi ikke havde set før. Vi led under EM og OL, der blev rykket. Danskerne var opsatte på at fejre Touren ordentligt og respektere de aftaler, der var lavet med os, men også med befolkningen. Løsningen kom ret naturligt, da linjeløbet ved OL ikke blev rykket.«

Christian Prudhomme (nummer to fra venstre) og Cyrille Tricart, som leder afdelingen for kontakten til forskellige Tour-byer (yderst til højre), besøgte Statsminister Lars Løkke Rasmussens kontor i 2017 for at arrangere Tour de France-starten i København. Kronprins Frederik deltog også i mødet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christian Prudhomme (nummer to fra venstre) og Cyrille Tricart, som leder afdelingen for kontakten til forskellige Tour-byer (yderst til højre), besøgte Statsminister Lars Løkke Rasmussens kontor i 2017 for at arrangere Tour de France-starten i København. Kronprins Frederik deltog også i mødet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Christian Prudhomme, er du overrasket over, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ikke valgte at ændre datoen på linjeløbet, så man kunne undgå at rykke Touren?

»Jeg var overbevist om, at IOC ville ændre på datoen for linjeløbet. Det blev aldrig tilfældet, og så havde vi tre muligheder. Rykke Tour-starten en dag, en uge eller et år. Hurtigt kunne alle se, at den eneste mulighed var at rykke det et år. Den svære del var ikke med København, men at alt skulle vendes på hovedet uden at træde nogen over tæerne. Og så havde vi pludselig meget begrænset tid til at arrangere både 2021 og 2022. Det havde aldrig kunnet lade sig gøre, uden at vores samarbejdspartnere i København og Bretagne var lydhøre. Det havde været umuligt!«

Var du i tvivl om, hvorvidt den danske Tour-start ville blive til noget?

»Nej. Frank Jensen og jeg har et virkelig godt forhold til hinanden, og vi har udvekslet en del beskeder. Selv i de svære tider sendte han en besked om, at verdens største cykelby ville være vært for verdens største cykelløb. Jeg var aldrig i tvivl om, at det ville ske.«

Det var ikke noget problem for jer, at der skulle være EM i København samtidig med Tour-start?

»Da vi i sin tid besluttede os for København 2021, overlappede det ikke med noget, men det var ikke et problem for os, at der pludselig skulle være EM samtidig. Vi ønskede bare det bedste for København.«

Kombinationen af verdens største cykelby og verdens største cykelløb giver meget mening. For mig at se har det en speciel symbolik. Christian Prudhomme om Tour-start i København

Hvad betyder det for Touren at starte i verdens største cykelby?

Christian Prudhomme: »Det er virkelig den oprindelige grund til Tour-starten dér. Kombinationen af verdens største cykelby og verdens største cykelløb giver meget mening. For mig at se har det en speciel symbolik. Det er det budskab, som København, Frank Jensen og myndighederne i landet har kommunikeret. Det har været imponerende. Denne her Tour-start er noget specielt for mig. I øvrigt har jeg kun været ude at rejse én gang med den franske præsident. Og det var til København.«

Cyrile Tricart: Det er den første Grand Départ, som starter så langt væk. Den undtagelse måtte vi på ingen måde misse. Christian sagde det selv: 'Touren skal til København, fordi det er verdens største cykelby.' Men det betyder for eksempel også, at Touren helt undtagelsesvist starter en fredag, og der allerede kommer en hviledag efter tre dages løb. Det kan vi tillade os, fordi det her er noget helt specielt, og det må ikke glippe. Vi kan ikke tillade os at gøre det halvhjertet.«

Christian Prudhomme, har du en lille besked til de danske cykelfans, som venter på Grand Départ i København og må væbne sig med yderligere tålmodighed?

»Det bliver endnu bedre i 2022. De danske ryttere vil være endnu stærkere og have endnu mere blod på tanden. De er sande mestre, og det har de også vist i årets udgave af Touren.«