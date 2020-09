Tour-bossen, Christian Prudhomme, kan ikke få nok af Danmark.

Chefen for det hele ved verdens største cykelløb er for det første imponeret af de danske ryttere, men han er også i kontakt med nogle meget prominente danske herrer.

»Søren Kragh Andersens sejr i lørdags var formidabel,« forklarede Christian Prudhomme til B.T., inden danskeren vandt sin anden etape, fredag.

Samtidig afslørede ASO-chefen, at han lykønskede en helt særlig person efter den danske triumf.

»Jeg sendte en besked til Lars Løkke Rasmussen. Jeg skrev tillykke, for han er bidt af cykelsport.«

Den tidligere statsminister var en af nøglerne i det enorme puslespil om at få Tour de France-starten til Danmark, og i den forbindelse var han flere gange nede at besøge det franske cykelløb.

Nu kommer Tour de France til Danmark i 2022, og Prudhomme har høje ambitioner til de danske ryttere. Tårnhøje.

Faktisk holder han med en dansker ved første etape om knap to år.

Søren Kragh Andersen har imponeret Tour-direktøren, Christian Prudhomme. Foto: Benoit Tessier / Pool

»Hvad synes du, ville være det smukkeste? Det ville være, hvis en dansker fik den gule trøje ved at vinde enkeltstarten i København. Både for danskerne, men også for Touren. For lidenskaben, begejstringen, entusiasmen. Vi vil se byen helt gul, og det ved jeg, at Frank Jensen også vil.«

Det har i sandhed været et stort år for danskerne i Tour de France. Søren Kragh Andersen er selvfølgelig den altoverskyggende stjerne med sine to etapesejre, men han er ikke den eneste, der har været iøjnefaldende.

»Jeg ved ikke, om vi har set en national mestertrøje de seneste par år, der har sprunget lige så meget i øjnene som den danske. Den er selvfølgelig også meget synlig, fordi den er så karakteristisk, men vi har set den hver evig eneste dag,« siger han og fortsætter.

»Ved starten på alle etaper har jeg set Kasper Asgreen forrest i feltet, når jeg skulle give starten fra bilen.«

Kasper Asgreen (forrest) har igen trukket feltet i utallige kilometer under årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Og det er ikke alt. Inden afslutningen af interviewet kom Prudhomme da også lige i tanker om en ekstra trøje, der sidder på en dansker det seneste år. Mere præcis på Mads Pedersens skuldre.

»Jeg talte lige om den danske mestertrøje, men I har jo også bare lige VM-trøjen,« fortalte han, inden han blev stoppet af sin pressemand og hevet videre til næste aftale.

Det er jo ikke en dans på roser at være chef for verdens største cykelløb.

Årets Tour de France er netop slut, og her vandt slovenske Tadej Pocagar ikke bare den gule førertrøje, men også den prikkede bjergtrøje og den hvide ungdomstrøje.