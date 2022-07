Lyt til artiklen

Danske Magnus Cort er færdig i Tour de France. Han stiller ikke til start til søndagens 15. etape.

Det bekræfter EF, der fortæller, at Cort er smittet med coronavirus.

'Magnus Cort vågnede op i morges med hovedpine og feber og er siden testet positiv for coronavirus. Han kommer ikke til at starte på 15 etape. Vi følger nu hans sundhedstilstand tæt. God bedring, champ!,' skriver de.

Efter et vanvittigt imponerende løb er det slut for Cort. Han imponerede undervejs med at iklæde sig bjergtrøjen i Danmark og senere hen med en etapesejr.

Magnus Cort har i de seneste dage oplevet voldsom træthed og symptomer på sygdom.

'De sidste dage har jeg nok været mere træt, end jeg har haft lyst til at være. Onsdag begyndte jeg at føle mig sløj,' skrev han lørdag i sin klumme for B.T.

'Siden onsdag har jeg haft gener i kroppen. Jeg har følt mig syg, og jeg har været lidt nervøs for, om det var corona, ' skrev Cort.

Hans frygt viste sig at holde sitk.

Dermed er Tour de France en dansker mindre i feltet.

Cort er en af tre danskere, der har vundet en etape i årets udgave. Sammen med Jonas Vingegaard og Mads Pedersen har Cort skabte historiske resultater.

Det er nu slut.